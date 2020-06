Comunicado do Business Wire :Blue Ocean Robotics

Blue Ocean Robotics anunciou que foi incluído na lista da Robotics Business Review das 50 empresas de robótica mais influentes do mundo (RBR50) por sua UVD Robots. O reconhecimento foi conquistado pelo trabalho com a UVD Robots, pelos benefícios à saúde de sua tecnologia e pela crescente demanda de suas capacidades de desinfecção.

"Before we received the UVD robot, six of the hospital's doctors had been infected with COVID-19. Since we started using the robot two months ago to disinfect, we have not had a single case of corona among doctors, nurses or patients," said Christiano Huscher, chief surgeon at Gruppo Poloclinico Abano, which operates a number of private hospitals in Italy. UVD Robots is seeing not only growing interest by hospitals worldwide, but also from nursing homes and other healthcare institutions, schools and day care centers, with increased demand from shopping malls and commercial airports as well. (Photo: Business Wire)

A UVD Robots combina profundo conhecimento microbiológico, tecnologia autônoma de robôs e luz ultravioleta para criar a melhor solução de desinfecção baseada em UV-C do mundo, comprovada para eliminar patógenos em 10 a 15 minutos em um recinto. Os robôs foram lançados em mais de 60 países em todo o mundo.

"A UVD Robots possui mais de 75% do mercado mundial de robôs autônomos de desinfecção por UV-C", diz Claus Risager, Diretor Executivo da Blue Ocean Robotics. "Com o crescimento futuro previsto e nossa liderança de 2 a 4 anos na concorrência com soluções patenteadas, somos a empresa dominante no futuro."

Fundada por meio de uma cooperação com o Hospital Universitário de Odense, a Blue Ocean Robotics criou a UVD Robots como uma subsidiária em 2014 para resolver o problema de infecções hospitalares adquiridas (HAI). Uma em cada quinze pessoas é infectada em hospitais.

Eugene Demaitre, Editor Sênior da The Robot Report e da Robotics Business Review, disse: "A solução foi introduzida no mercado antes mesmo da pandemia da COVID-19 e, desde então, a UVD Robots conseguiu dimensionar sua produção à crescente demanda mundial por desinfecção automatizada. Esperamos que a empresa dinamarquesa RBR50 ajude, no futuro, hospitais e outras locais a prevenir também infecções."

Sobre a Blue Ocean Robotics

Blue Ocean Robotics desenvolve, produz e vende robôs de serviço profissional nos setores de saúde, hospitalar, construção, agricultura e outros mercados mundiais. O portfólio de robôs inclui as marcas; UVD Robots, um robô móvel para desinfecção; GoBe Robots, um robô móvel de telepresença para melhorar a comunicação, a inclusão social e a emissão de CO2; e PTR Robots, um robô móvel para manuseio e reabilitação seguros de pacientes. A Blue Ocean Robotics desenvolve os robôs a partir de problemas e ideias até o fim da escala. Cada robô é colocado em sua própria empresa subsidiária, tornando a Blue Ocean Robotics a primeira fábrica de empreendimentos de robôs do mundo.

