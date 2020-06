UE e Reino Unido enfrentam o desafio de negociação comercial

O primeiro-ministro britânico Boris Johnson conversará nesta segunda-feira (15) com os líderes das instituições da União Europeia (UE), na tentativa de impulsionar a negociação de um futuro acordo comercial.

"A reunião de alto nível foi concebida como um momento para impulsionar a negociação. Agora temos que resolver isso e dar segurança às empresas em casa e na UE o mais rápido possível", disse uma autoridade britânica.

A videoconferência, marcada para começar às 12h30 GMT (9h30 de Brasília), representa a primeira ocasião para Johnson e os líderes das instituições europeias discutirem a negociação desde a saída do Reino Unido do bloco em 31 de janeiro.

Apesar de deixarem a UE, os britânicos continuam a obedecer às regras do bloco e permanecem no mercado único europeu e na união aduaneira, enquanto negociam com os europeus as futuras relações comerciais.

Mas Londres confirmou na sexta-feira sua recusa em estender a transição para além de 31 de dezembro. "Aconteça o que acontecer, estaremos prontos em 1º de janeiro, quando recuperarmos o controle de nossas leis, fronteiras e dinheiro", acrescentou a autoridade britânica.

O encontro com os chefes da Comissão Europeia, do Conselho e do Parlamento servirá, nas palavras da ex-ministra francesa de Assuntos Europeus Nathalie Loiseu à BBC, para Johnson "dizer se ele realmente quer um acordo".

O objetivo da reunião "é dar um pouco mais de visibilidade política às negociações, porque o coronavírus invadiu todo o espaço político", disse um diplomata europeu que diz que não esperar "muito".

Independente dos resultados da reunião, as partes concordaram em acelerar o processo com reuniões semanais no mês de julho entre Londres e Bruxelas, se o coronavírus permitir.

O negociador europeu, Michel Barnier, e seu colega britânico, David Frost, têm diante de si o desafio de chegar a um acordo para o outono boreal para dar tempo à ratificação pelos diferentes parlamentos antes do final do ano.

Os principais obstáculos são conhecidos: as demandas da UE de acesso dos navios de pesca europeus às ricas águas britânicas e garantias de Londres em questões fiscais, ambientais e sociais.

Os europeus temem que o Reino Unido diminua seus padrões nessas áreas, tornando-se um rival desleal.

No caso de fracasso, ao final do período de transição, as partes aplicariam as regras da Organização Mundial do Comércio (OMC), que implicam maiores direitos e controles aduaneiros.