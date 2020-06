O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, afirmou no domingo que o país "já passou pelo mais difícil e arriscado" da pandemia do novo coronavírus, mas advertiu que ainda não declara vitória.

Nesta segunda-feira, o México inicia uma nova etapa da retomada das atividades, com a abertura de pequenos estabelecimentos comerciais. Na sexta-feira, o país registrou o pico de 5.000 novos casos de coronavírus em 24 horas.

"Estamos deixando para trás a etapa mais difícil da pandemia de COVID-19. Não é cantar vitória, mas considero que já passou o mais difícil", disse López Obrador em um vídeo publicado nas redes sociais.

México, que tem 127 milhões de habitantes e é o segundo país em número de mortes na América Latina, registrou no domingo 269 óbitos, que elevaram o total a 17.141 vítimas fatais desde o início da pandemia. O país também reportou 4.147 novos contágios, para um total de 146.837.

O governo mexicano foi muito criticado por não ter implementado testes em larga escala entre a população, optando por um modelo de monitoramento epidemiológico, que permite rastrear doenças.