Bolsa de Tóquio fecha em queda de 3,4% por temor de segunda onda de coronavírus

A Bolsa de Tóquio encerrou a sessão de segunda-feira em forte queda de 3,47% devido ao temor dos investidores ante uma segunda onda do novo coronavírus, particularmente na China, onde os moradores de vários bairros de Pequim foram confinados.

O índice Nikkei perdeu 774,53 pontos, a 21.530,95 unidades.

"A crescente preocupação com uma segunda onda de contágios influenciou as operações", afirma um comunicado da Okasan Online Securities.

No Japão, as autoridades de Tóquio anunciaram 47 casos adicionais de COVID-19 no domingo e outros 50 nesta segunda-feira.