Turquia ataca bases rebeldes curdas no norte do Iraque

Aviões de combate da Força Aérea da Turquia realizaram ataques a bases rebeldes curdas no norte do Iraque na noite de domingo, anunciou o Ministério da Defesa.

"A operação 'Garra da Águila' começou. Nossos aviões estão destruindo as cavernas dos terroristas", disse o ministério no Twitter.

Os ataques aéreos se concentraram nas bases do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) no norte do Iraque, particularmente em Kandil, Sinjar e Hakurk, acrescentou.

O PKK, que mantém uma rebelião contra o Estado turco desde 1984, é considerado um grupo terrorista por Ancara e seus aliados ocidentais.

O grupo tem bases de retaguarda no norte do Iraque. O exército turco lança ataques regulares contra militantes curdos no sudeste do país e no norte do Iraque.