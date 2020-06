Dois soldados da ONU são mortos no norte do Mali

Dois soldados da Missão das Nações Unidas no Mali (Minusma) foram mortos por homens armados no norte deste país africano, confrontado a numerosos ataques jihadistas, anunciou a ONU neste domingo.

Um comboio logístico da Minusma que circulava entre Tessalit e Gao foi atacado no sábado por volta das 19h00 (16h00 de Brasília) por "indivíduos armados" que "mataram dois soldados", disse a Minusma em comunicado, sem especificar a nacionalidade das vítimas.

O comboio estava parado quando foi atacado perto da cidade de Tarkint, no nordeste de Gao, a maior cidade do norte do Mali, informou a missão.

"Os Capacetes Azuis da Minusma responderam com firmeza e fizeram os atacantes fugir", segundo a força da ONU.

O representante especial do secretário-geral da ONU no Mali e chefe da Minusma, Mahamat Saleh Annadif, expressou sua "indignação" e "profunda tristeza" pelo ataque.

A Minusma tem cerca de 13.000 soldados no Mali, em crise desde 2012 devido a vários conflitos que deixaram milhares de mortos e centenas de milhares de deslocados.

O país continua sendo afetado pela violência de grupos jihadistas, tensões entre comunidades e todo tipo de tráfico que minam a autoridade do Estado, que controla apenas parte do território.