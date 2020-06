Barça goleia Mallorca

A longa paralisação de três meses devido à pandemia do novo coronavírus não afetou o Barcelona, que voltou a campo neste sábado, derrotando o Mallorca por 4 a 0 para fortalecer sua liderança da Liga espanhola e colocar pressão sobre o Real Madrid na disputa pelo título.

As dúvidas sobre como estaria a parte técnica e física do Barça foram rapidamente dissipadas quando o chileno Arturo Vidal abriu o placar cabeceando um cruzamento de Jordi Alba logo aos 2 minutos de jogo. Ainda no primeiro tempo o dinamarquês Martin Braithwaite ampliou (37) e na segunda etapa Alba fez o terceiro (79) e o craque argentino Lionel Messi encerrou a goleada marcando nos acréscimos (90+3).

O jogo foi praticamente um monólogo do Barça contra o Mallorca que não desistiu de tentar atacar, mas sempre falhava nas finalizações.

A vitória consolida a liderança do time catalão e obriga o vice-líder Real Madrid a vencer o Eibar (16º) em casa neste domingo.

- Messi comanda goleada -

Apesar do alerta após um problema no quadríceps direito na semana passada, Messi foi escalado como titular ao lado de Antoine Griezmann e Martin Braithwaite no ataque 'azul graná' e conseguiu marcar um gol e dar duas assistências.

E o argentino era o ponto de referência que todos seus companheiros procuravam nas proximidades da área rival.

Em desvantagem após o gol de Vidal, o Mallorca, precisando de pontos para tentar sair da zona de rebaixamento foi avançando aos poucos apostando principalmente no atacante japonês Take Kubo mas esbarrava no sistema defensivo do Barça.

Mas, quando o Mallorca estava melhor, Braithwaite, ex-jogador do Leganés contratado em fevereiro, pegou uma bola na altura da marca do pênalti e chutou sem chances para o goleiro Manolo Reina (37), ampliando para os visitantes e marcando seu primeiro gol com a camisa do Barça.

- Suarez volta -

O atacante Luis Suarez, que aproveitou o confinamento para se recuperar de uma operação no joelho direito no dia 12 de janeiro sem perder muitas partidas, só entrou no segundo tempo (57) no lugar de Griezmann.

A partir da entrada do uruguaio, Messi passou a procurar seu colega para tentar fazer o terceiro, mas Jordi Alba acabou sendo o autor. O ponta aproveitou um passe do próprio Messi para ampliar (79).

Mas o argentino acabou fazendo o seu. Ele recebeu um passe do uruguaio na frente e chutou para fechar a goleada em 4 a 0.

O argentino se consolida como artilheiro da Liga com 20 gols, seis a mais que Karim Benzema, do Real Madrid.

Um momento curioso aconteceu durante o jogo: em plena quarentena, com os jogos sendo disputados com os portões fechados, um homem vestido com a camisa da seleção argentina com o número 10 de Messi nas costas driblou a segurança, entrou no gramado no segundo tempo (52) e pediu para tirar uma selfie com Jordi Alba.

- Valladolid e Villarreal vencem -

Mais cedo o Valladolid (14º) se afastou um pouco mais da zona de rebaixamento ao vencer o Leganés (19º) fora de casa por 2 a 1, enquanto Villarreal (8º) derrotou o Celta (17º) nos acréscimos.

O turco Enes Unal (2) abriu o placar aproveitando um erro da defesa do Leganés, Rubén Alcaraz ampliou (54) e Óscar Rodríguez diminuiu de pênalti (84), mas já era tarde para o 'Lega'.

Após o primeiro gol o Valladolid se fechou e buscou suas chances no contra-ataque, enquanto o Leganés assumiu a posse de bola, mas sem precisão nas finalizações.

A derrota deixa a equipe de Madri afundada na penúltima posição da tabela, enquanto Valladolid está a sete pontos das posições de perigo. Quem está perto da degola é o Celta, que perdeu para o Villarreal por 1 a 0.

O Villarreal dominou um Celta muito pouco ousado, no qual o meia Rafinha e o atacante Iago Aspas mal apareceram.

O goleiro do Celta Rubén Blanco foi o destaque de seu time, evitando gols até que nos acréscimos Manu Trigueros aproveitou uma bola solta após uma série de rebatidas para fazer 1 a 0 (90+1).

A vitória interrompe uma série de três derrotas consecutivas do Villarreal antes da paralisação e mantém o Celta muito perto das posições de rebaixamento.

O Espanyol (20º) venceu o Alavés (14º) por 2 a 0 em seu estádio, somando três pontos fundamentais em sua desesperada busca pela permanência na primeira divisão.

--- Jogos do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Quinta-feira:

Sevilla - Betis 2 - 0

- Sexta-feira:

Granada - Getafe 2 - 1

Valencia - Levante 1 - 1

- Sábado:

Espanyol - Alavés 2 - 0

Celta Vigo - Villarreal 0 - 1

Leganés - Valladolid 1 - 2

Mallorca - Barcelona 0 - 4

- Domingo:

(09h00) Athletic Bilbao - Atlético de Madrid

(14h30) Real Madrid - Eibar

(17h00) Real Sociedad - Osasuna

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 61 28 19 4 5 67 31 36

2. Real Madrid 56 27 16 8 3 49 19 30

3. Sevilla 50 28 14 8 6 41 29 12

4. Real Sociedad 46 27 14 4 9 45 33 12

5. Getafe 46 28 13 7 8 38 27 11

6. Atlético de Madrid 45 27 11 12 4 31 21 10

7. Valencia 43 28 11 10 7 39 40 -1

8. Villarreal 41 28 12 5 11 45 38 7

9. Granada 41 28 12 5 11 35 33 2

10. Athletic Bilbao 37 27 9 10 8 29 23 6

11. Osasuna 34 27 8 10 9 34 38 -4

12. Levante 34 28 10 4 14 33 41 -8

13. Betis 33 28 8 9 11 38 45 -7

14. Valladolid 32 28 7 11 10 25 34 -9

15. Alavés 32 28 8 8 12 29 39 -10

16. Eibar 27 27 7 6 14 27 41 -14

17. Celta Vigo 26 28 5 11 12 22 35 -13

18. Mallorca 25 28 7 4 17 28 48 -20

19. Leganés 23 28 5 8 15 22 41 -19

20. Espanyol 23 28 5 8 15 25 46 -21