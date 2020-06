China: explosão de caminhão-tanque mata 10 pessoas e fere 117

Um caminhão-tanque explodiu em uma rodovia no sudeste da China neste sábado, matando 10 pessoas e ferindo outras 117, informou a mídia estatal chinesa. A explosão ocorreu na rodovia expressa Shenyang-Haikou na província de Zhejiang, ao sul de Xangai, disse a agência oficial de notícias Xinhua, citando autoridades locais.



Algumas casas e fábricas próximas desabaram, disse o governo da cidade de Wenling, em um post de mídia social. A Xinhua informou que as equipes de resgate procuravam pessoas nos escombros. Não foi informada qual era a carga que o caminhão transportava. Fonte: Associated Press.