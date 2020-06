Países europeus assinam acordo que garante 300 milhões de doses de vacinas para a UE

Alemanha, França, Itália e Holanda assinaram um acordo com o grupo farmacêutico AstraZeneca para garantir o fornecimento de 300 milhões de doses de uma eventual vacina contra o coronavírus à União Europeia (UE), anunciou o governo alemão neste sábado (13).

Os quatro países assinaram um acordo com o grupo, nascido em 1999 da fusão da sueca Astra e da britânica Zeneca, que planeja abastecer todos os países-membros da UE quando a vacina contra a COVID-19 for descoberta, indicou o Ministério da Saúde alemão.

A conquista de uma vacina pode ocorrer com sucesso até o final do ano, afirmaram fontes do governo alemão à AFP.

As doses "devem ser distribuídas a todos os Estados-membros que queiram participar, de acordo com o tamanho de sua população", diz o ministério.

"Para que as vacinas estejam disponíveis em grande quantidade muito rapidamente após sua eventual aprovação neste ano ou no próximo, as capacidades de produção devem ser garantidas por contrato desde agora", destacou.

A Comissão Europeia defendeu na sexta-feira a ideia de que os países da UE se reúnam para garantir o acesso privilegiado à futura vacina e defendeu também contratos antecipados de compra.

Enquanto os laboratórios tentam encontrar uma vacina em tempo recorde - 12 a 18 meses, em contraste com os vários anos normalmente -, esses adiantamentos facilitariam o investimento nas capacidades de produção, mesmo que os ensaios clínicos em humanos não tenham terminado.

Este compromisso daria aos Estados-membros o direito de comprar um certo número de doses a um preço específico quando a vacina estiver disponível, em troca do risco assumido nos investimentos.

As principais empresas farmacêuticas estão envolvidas em uma corrida contra o tempo para encontrar a vacina do coronavírus, que até agora causou a morte de mais de 417.000 pessoas e infectou mais de 7,4 milhões no mundo.