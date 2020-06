França: polícia usa gás lacrimogêneo para dispersar multidão em protesto em Paris

A polícia lançou gás lacrimogêneo e impediu manifestantes de marcharem por Paris para protestar contra brutalidade policial e injustiça racial neste sábado. O gás lacrimogêneo começou no momento em que um grupo de contra-manifestantes de extrema direita foi desalojado do telhado de um prédio com vista para o protesto.



Manifestantes dispararam fogos de artifício e gritaram contra a polícia. Famílias e outras pessoas que tentavam sair do protesto tiveram dificuldades para deixar o local porque a polícia havia bloqueado a maioria das rotas de saída. A multidão restante se ajoelhou.



A polícia decidiu impedir a multidão de sair da Place de la Republique, no leste de Paris, em direção à principal casa de ópera da cidade. Um oficial da polícia disse à Associated Press que a decisão foi tomada por causa da proibição nacional de reuniões de mais de 10 pessoas para impedir a propagação do novo coronavírus.



Os contra-manifestantes haviam aberto anteriormente uma faixa sobre "racismo anti-branco" e acenderam labaredas nas cores azul-branco-vermelho da bandeira francesa. Moradores do prédio foram às janelas para derrubar a faixa. Mais tarde, ativistas anti-racismo confrontaram os ativistas de extrema direita no telhado, atirando suas mochilas e cordas na direção da rua.



O protesto em Paris lembrou Adama Traore, homem negro francês de 24 anos que morreu em 2016. Traore não tinha seu cartão de identidade consigo e teria fugido ao ser abordado pela polícia. Um enorme retrato mostrava um rosto de metade Traore, metade Floyd. A irmã de Traore, Assa, disse à multidão: "Todos estamos exigindo a mesma coisa - justiça justa para todos". Ela disse que seu irmão também foi algemado e detido pela polícia antes de morrer. Um relatório final divulgado no mês passado inocentou três policiais de irregularidades, desencadeando novos protestos. Fonte: Associated Press.