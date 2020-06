Mortes pelo novo coronavírus no mundo ultrapassam 426 mil, mostra Johns Hopkins

Com informações da Dow Jones Newswires



A contagem global de casos do novo coronavírus subiu para 7,68 milhões na sexta-feira, de acordo com dados agregados pela Johns Hopkins University. O número de mortes chegou a 426.427. Mais de 3,7 milhões de pessoas se recuperaram.



Os Estados Unidos têm o maior número de casos no mundo, 2,05 milhões, e o maior número de mortes, 114.703.



Conforme os dados da universidade, o Brasil tem 828.810 casos e 41.828 mortes, o segundo maior número de casos e mortes no mundo, atrás dos EUA. Dados atualizados hoje de levantamento conjunto feito pelos veículos de comunicação Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL indicam 41.952 mortes e 831.064 casos no País.



A Rússia tem 519.458 casos e 6.819 óbitos. A Índia passou o Reino Unido em número de casos, 308.916, e registrou 8.884 mortes.



O Reino Unido tem 294.402 casos e 41.566 mortes, o maior número de mortos na Europa e agora o terceiro mais alto do mundo. A Espanha tem 243.209 casos e 27.136 mortes, enquanto a Itália contabiliza 236.305 casos e 34.223 mortes.



Peru, França, Alemanha, Irã, Turquia, Chile, México, Paquistão, Arábia Saudita, Canadá e Bangladesh são os próximos na lista de casos, à frente da China, onde a doença foi relatada pela primeira vez no fim do ano passado. A China tem 84.229 casos e 4.638 mortes.