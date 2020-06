A Coreia do Norte voltou a criticar a Coreia do Sul, dizendo para o país vizinho parar de falar coisas "sem sentido" sobre desnuclearização e prometendo aumentar suas capacidades militares. A declaração do alto funcionário do Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Norte Kwon Jong Gun veio depois de o Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Sul ter informado que Seul continuará trabalhando para melhorar as relações bilaterais e reviver as negociações nucleares entre Pyongyang e Washington.



O governo do presidente sul-coreano Moon Jae-in fez lobby para estabelecer cúpulas nucleares entre o líder norte-coreano Kim Jong Un e o presidente dos EUA, Donald Trump, que se encontraram três vezes desde 2018. Ao mesmo tempo, Moon também trabalhou para melhorar relações intercoreanas.



Mas a Coreia do Norte nos últimos meses suspendeu praticamente toda a cooperação com o Sul, expressando frustração com a falta de progresso nas negociações nucleares com o governo Trump. Na semana passada, o Norte declarou que cortaria todos os canais de comunicação governamentais e militares com o Sul e ameaçou abandonar os acordos de paz intercoreanos alcançados em 2018. O país culpou Seul por não impedir ativistas de passar folhetos anti-Pyongyang na fronteira.



Kwon, diretor-geral do departamento de assuntos norte-americanos do Ministério das Relações Exteriores norte-coreano, disse que era "absurdo ouvir a bobagem das autoridades (sul-coreanas), que não têm qualquer qualificação para discutir ou a posição de meter o nariz" em assuntos entre Coreia do Norte e Estados Unidos, incluindo questões nucleares. Ele descartou o papel da Coreia do Sul como mediadora entre Washington e Pyongyang.



"Quero deixar claro que continuaremos a aumentar nossa força para vencer as ameaças persistentes dos Estados Unidos, e esses esforços de fato continuam neste momento", disse Kwon, em comunicado divulgado pela Agência Central de Notícias Coreana. "Não estamos onde estávamos há dois anos. A mudança continua e continuará como sempre, de maneira tremenda. É melhor parar uma conversa sem sentido sobre desnuclearização."



As negociações nucleares falharam depois que os Estados Unidos rejeitaram as demandas norte-coreanas por alívio em sanções em troca de uma rendição parcial das capacidades nucleares do Norte na segunda cúpula de Kim com Trump no Vietnã em fevereiro do ano passado. Fonte: Associated Press.