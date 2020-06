Novos casos domésticos em Pequim alertam para possível nova onda de coronavírus

A China registrou 11 novos casos de coronavírus no sábado, incluindo seis casos domésticos na capital Pequim, que levantaram preocupações sobre a possibilidade de um novo surto da pandemia.

A maioria dos casos registrados na China nos últimos meses surgiu entre cidadãos chineses residentes no exterior e foram detectados quando eles retornavam ao país.

Apesar do surto local ter sido amplamente controlado, os recentes diagnósticos positivos levaram as autoridades de Pequim a adiar a volta às aulas dos estudantes do ensino fundamental, que estava prevista para segunda-feira, e a suspender todos os eventos esportivos.

As autoridades da capital chinesa também fecharam na sexta-feira dois mercados visitados por uma das pessoas contaminadas.

O presidente do mercado atacadista de carne de Xinfadi disse a repórteres que o vírus foi detectado em tábuas usadas para manipular salmão importado.

Grandes redes de supermercados, como Wumart e Carrefour, removeram todos os estoques de salmão da noite para o dia na capital, mas disseram que o fornecimento de outros produtos não seria afetado.

Os repórteres da AFP viram dezenas de policiais posicionados nos dois mercados.

Um primeiro novo caso foi registrado em Pequim na quinta-feira, numa pessoa sem registro recente de viagens para fora da cidade. No dia seguinte, as autoridades confirmaram mais duas infecções.

Os outros cinco casos relatados no sábado foram trazidos do exterior.