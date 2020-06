México registra mais de 5.000 casos confirmados de COVID-19 em 24 horas

As autoridades de saúde do México anunciaram um total de 5.222 novos casos da COVID-19 nesta sexta-feira, o maior número registrado em um dia desde a chegada da pandemia neste país no final de fevereiro.

No total, o México tem 139.196 casos confirmados e 16.448 falecidos, 504 a mais do que o comunicado na quinta-feira.

Em 3 de junho, as autoridades mexicanas registraram o maior número de mortes pelo novo coronavírus, adicionando um total de 1.092 em 24 horas.

O governo iniciou em 1º de junho a reabertura gradual das atividades, focada principalmente na construção, mineração e setor automotivo.