Peru supera 220.000 casos de coronavírus

O Peru, o oitavo país do mundo com mais infectados por COVID-19, ultrapassou 220.000 casos confirmados nesta sexta-feira(12), informou o Ministério da Saúde.

O número de mortos pelo coronavírus chegou a 6.308, um aumento de 199 nas últimas 24 horas. Já os infectados totalizam 220.749, com 5.961 novos casos, segundo o último balanço do ministério.

O Peru está em confinamento nacional obrigatório há quase 13 semanas e ocupa o oitavo lugar no mundo entre os países com mais casos de coronavírus, atrás da Itália, mas à frente da França, Alemanha e Irã.

Com 10.121 pacientes hospitalizados por coronavírus, segundo o novo balanço, o sistema de saúde peruano está à beira do colapso, com uma grande escassez de oxigênio para tratar pacientes graves.

No entanto, quase metade dos infectados (107.133) receberam alta, de acordo com o balanço, o que significa que superaram a doença.

A economia peruana, muito dinâmica até fevereiro, está semiparalisada, mas os sindicatos da indústria têxtil exigem que a produção e as vendas sejam retomadas.

O PIB do Peru contraiu 16% em março e 3,39% no primeiro trimestre de 2020.

O Peru é o segundo da América Latina em casos de coronavírus, atrás do Brasil. Em número de mortos é o terceiro, depois do gigante sul-americano e do México.

Com 33 milhões de habitantes, o país andino ordenou o toque de recolher noturno e o fechamento das fronteiras desde 16 de março.