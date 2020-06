França abrirá suas fronteiras externas ao espaço Schengen a partir de 1º de julho

A França "abrirá progressivamente suas fronteiras externas" ao espaço Schengen "a partir de 1º de julho", anunciaram nesta sexta-feira (12) os ministros franceses das Relações Exteriores, Jean-Yves Le Drian, e de Interiores, Christophe Castaner, em comunicado conjunto.

A decisão foi tomada levando em consideração as recomendações apresentadas na última quinta pela Comissão Europeia, e "ocorre de maneira progressiva e diferenciada, de acordo com a situação da saúde dos diferentes países, e de acordo com os procedimentos que serão adotados a nível europeu", ressaltaram.