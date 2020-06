Levante empata nos acréscimos com Valencia; Granada vence Getafe de virada

O Levante empatou em 1 a 1 nos acréscimos com o Valencia nesta sexta-feira, enquanto Granada se recuperou para vencer o Getafe por 2 a 1 de virada em seu estádio, pela 28ª rodada do campeonato espanhol, a primeira após três meses de paralisação devido ao coronavírus.

O Valencia (7º) abriu o placar com um gol de Rodrigo Moreno (89), mas Melero converteu um pênalti nos últimos instantes (90 + 8) e garantiu o empate para o Levante (12º), que terminou o dérbi com dez jogadores devido à expulsão de Roger Martí (74).

Em um jogo com portões fechados, a equipe 'che' teve a posse de bola, mas se deparou com um Levante forte e corajoso, que não hesitou em pressionar o time adversário.

Os Valencia se aproximava da meta, mas falhava nos últimos metros, até que com um jogador a mais, José Luis Gayá, cruzou pela esquerda, para que Rodrigo Moreno chutasse a bola para o fundo das redes do Levante (89).

Nos acréscimos, uma penalidade cometida por Mouctar Diakhaby foi convertida por Melero garantindo o empate em 1 a 1 (90 + 8).

- Granada vence de virada -

Mais cedo o Granada venceu o Getafe em casa de virada por 2 a 1 impedindo que o time madrilenho entrasse na zona da Champions,

O Getafe (5º) abriu o placar com um gol de David Timor (20), mas o togolês do 'Geta', Djené Dakonam, fez um gol contra (70) e deixou tudo igual. O atacante Carlos Fernández marcou o gol da vitória (79).

O Getafe dominou uma partida difícil, com muitas faltas, contra o Granada (8º), que só despertou no segundo tempo.

Timor aproveitou uma bola na entrada da área para disparar um chute que entrou no ângulo (20).

O Granada tinha dificuldades para superar o forte esquema defensivo do Getafe, mas em apenas dez minutos conseguiu virar o jogo graças a dois erros dos visitantes.

Aos 70 minutos de jogo, em cobrança de falta, a defesa de Getafe se desentendeu, e Djené desviou para o fundo de sua própria meta (70).

Pouco depois, um primeiro chute de Carlos Fernández foi rebatido por David Soria, mas o jogador pegou o rebote para fazer 2-1 (79).

A vitória coloca o Granada um ponto atrás das 'posições europeias', enquanto o Getafe permanece em quinto lugar, próximo da zona dos Campeões.

Na quinta-feira, o Sevilla venceu o Betis por 2 a 0 na retomada da liga espanhola no estádio Sánchez Pizjuán.

Um gol de pênalti marcado por Lucas Ocampos (56) e outro pelo brasileiro Fernando (62) decidiram a partida para o time local, consolidado na zona da Champions.

No sábado, o líder Barcelona visitará o Mallorca e o vice Real Madrid, com dois pontos a menos, receberá o Eibar no domingo.

-- Jogos da 28ª rodada do campeonato espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Quinta-feira:

Sevilla - Betis 2 - 0

- Sexta-feira:

Granada - Getafe 2 - 1

Valencia - Levante 1 - 1

- Sábado:

(09h00) Espanyol - Alavés

(12h00) Celta - Villarreal

(14h30) Leganés - Valladolid

(17h00) Mallorca - Barcelona

- Domingo:

(09h00) Athletic Bilbao - Atlético de Madrid

(14h30) Real Madrid - Eibar

(17h00) Real Sociedad - Osasuna

Classificação:

1. Barcelona 58 27 18 4 5 63 31 32

2. Real Madrid 56 27 16 8 3 49 19 30

3. Sevilla 50 28 14 8 6 41 29 12

4. Real Sociedad 46 27 14 4 9 45 33 12

5. Getafe 46 28 13 7 8 38 27 11

6. Atlético de Madrid 45 27 11 12 4 31 21 10

7. Valencia 43 28 11 10 7 39 40 -1

8. Granada 41 28 12 5 11 35 33 2

9. Villarreal 38 27 11 5 11 44 38 6

10. Athletic Bilbao 37 27 9 10 8 29 23 6

11. Osasuna 34 27 8 10 9 34 38 -4

12. Levante 34 28 10 4 14 33 41 -8

13. Betis 33 28 8 9 11 38 45 -7

14. Alavés 32 27 8 8 11 29 37 -8

15. Valladolid 29 27 6 11 10 23 33 -10

16. Eibar 27 27 7 6 14 27 41 -14

17. Celta 26 27 5 11 11 22 34 -12

18. Mallorca 25 27 7 4 16 28 44 -16

19. Leganés 23 27 5 8 14 21 39 -18

20. Espanyol 20 27 4 8 15 23 46 -23