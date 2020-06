Juventus fica no 0 a 0 com o Milan mas avança à final da Copa da Itália

O 'Calcio' voltou nesta sexta-feira com um duelo entre dois clubes de enorme tradição, mas sem gols: a Juventus se classificou para a final da Copa da Itália, apesar de empatar em 0 a 0 em casa com o Milan, que disputou a jogo de volta das semifinais quase inteiro com dez jogadores.

A final, na quarta-feira no Estádio Olímpico de Roma, terá o time de Turim contra Napoli ou Inter de Milão, que se enfrentam no sábado pelo jogo de volta da segunda semifinal (vitória por 1 a 0 dos napolitanos como visitantes na ida).

A partida desta sexta-feira foi a primeira de uma competição no futebol italiano desde que a pandemia do novo coronavírus obrigou o esporte a ser paralisado em março.

A 'Juve' não conseguiu marcar contra um time tecnicamente inferior, mas se valeu de seu empate em 1 a 1 alcançado no final da partida no duelo de ida no San Siro, em meados de fevereiro.

Naquele jogo Cristiano Ronaldo empatou o jogo para os turineses, convertendo uma penalidade nos últimos instantes.

Desta vez CR7 teve outro pênalti a seu favor, marcado após um toque de mão de Andrea Conti, mas o português chutou a bola na trave (15).