Países africanos pedem debate sobre racismo no Conselho de Direitos Humanos da ONU

Nesta sexta-feira, os países africanos pediram ao Conselho de Direitos Humanos da ONU que organize um debate urgente sobre racismo e violência policial, no contexto da mobilização global após a morte de George Floyd nos Estados Unidos.

Em uma carta escrita em nome dos 54 países do Grupo Africano para os Direitos Humanos, o embaixador do Burkina Faso nas Nações Unidas em Genebra pediu ao órgão da ONU que organize um "debate urgente sobre as atuais violações dos direitos humanos de inspiração racial, o racismo estrutural, a brutalidade policial e a violência contra manifestações pacíficas".