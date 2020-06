Balanço da pandemia de coronavírus até as 16h

O novo coronavírus causou pelo menos 422.851 mortes em todo o mundo desde que apareceu, em dezembro, de acordo com um balanço realizado pela AFP com base em fontes oficiais até as 16h desta sexta-feira.

Desde o início da epidemia, mais de 7.569.860 pessoas em 196 países ou territórios contraíram a doença. Entre elas, pelo menos 3.384.300 se recuperaram de acordo com as autoridades. O número de casos diagnosticados positivos reflete apenas uma parte do total de infecções devido às políticas diferentes dos países para diagnosticar casos. Alguns o fazem apenas com aqueles que precisam de hospitalização e em muitos países pobres a capacidade de teste é limitada.

Desde ontem, às 16:00 BSB (19:00 GMT), 5.007 novas mortes e 131.826 infecções foram registradas em todo o mundo. Os países que registraram mais mortes são o Brasil, com 1.239 novos óbitos, Estados Unidos (856) e México (587).

O número de mortos nos Estados Unidos, que registrou sua primeira morte ligada ao vírus no início de fevereiro, é de 114.065. O país registrou 2.031.173 infecções. As autoridades consideram que 540.292 pessoas foram curadas.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Reino Unido com 41.481 mortes e 292.950 casos, o Brasil com 40.919 mortes (802.828 casos), a Itália com 34.223 mortes (236.305 casos) e a França com 29.374 mortes (193.090 casos).

Entre os países mais atingidos, a Bélgica tem a maior taxa de mortalidade, com 83 mortes por 100.000 habitantes, seguida pelo Reino Unido (61), Espanha (58), Itália (57) e Suécia (48).

A China continental (exclui Hong Kong e Macau), onde a epidemia eclodiu no final de dezembro, tem um total de 83.064 pessoas infectadas, das quais 4.634 morreram e 78.365 foram completamente curadas. Nas últimas 24 horas, 7 novos casos e 0 óbitos foram registrados.

Nesta sexta-feira às 16:00 BSB (18:00 GMT) e desde o início da epidemia, a Europa somava 186.843 mortes (2.363.480 infecções), Estados Unidos e Canadá 122.159 (2.129.067), América Latina e Caribe 74.618 (1.528.388), Ásia 21.852 (786.631), Oriente Médio 11.309 (534.020), África 5.939 (219.599) e Oceania 131 (8.676).

Esse balanço foi realizado com dados das autoridades nacionais compilados pelos escritórios da AFP e com informações da Organização Mundial da Saúde (OMS). Devido a correções pelas autoridades ou a publicação tardia dos dados, o aumento nos números publicados nas últimas 24 horas pode não corresponder exatamente ao dia anterior.