Melhor amiga de Meghan Markle perde programa na TV após polêmica racial

Um canal de TV canadense tirou do ar o programa da melhor amiga de Meghan Markle, mulher do príncipe Harry, depois que a apresentadora foi acusada de ameaçar uma blogueira negra.

O comportamento de Jessica Mulroney, 40, "está em desacordo com o nosso compromisso com a diversidade e igualdade", informou nesta quinta-feira o canal CTV. Em comunicado conjunto com a empresa matriz, Bell Media, o canal anunciou o fim do reality show de Jessica, "I Do, Redo", focado no tema casamento.

O conflito começou depois que a blogueira Sasha Exeter fez um "chamado geral à ação" para que os influenciadores digitais se mobilizassem em apoio aos protestos pela morte do homem negro George Floyd pela polícia americana. Segundo Sasha, Jessica não apenas não atendeu ao chamado, mas também ameaçou por escrito denegrir sua imagem junto às marcas e empresas associadas a seu blog.

"Não estou dizendo, de modo algum, que Jess seja racista, mas o que vou dizer é isto: ela é muito consciente de sua riqueza, de seu poder e de seus privilégios que provêm da cor da sua pele", disse Sasha. "Jessica nunca usou sua voz para apoiar o movimento e sequer entendeu por que deveria fazê-lo", afirmou, assinalando que a estrela de TV "é a melhor amiga de uma das mulheres negras mais conhecidas do mundo", Meghan Markle.

Após a polêmica, Jessica, mulher do arpresentador Ben Mulroney, filho de um ex-premier canadense, também perdeu seu trabalho como consultora de moda e casamentos para a rede de lojas canadense La Baie d'Hudson. Além disso, a também estilista foi demitida do programa "Cityline", exibido pelo canal canadense Citytv, onde foi colunista de moda por vários anos.

Jessica desculpou-se no Instagram na noite de ontem e disse que Sasha teve razão ao reprová-la "por não ter feito o suficiente quando se tratava de participar da importante e difícil discussão sobre o racismo e as injustiças em nossa sociedade. Levei como algo pessoal, e isso foi errado. Sei que preciso fazer melhor. Nós, que temos uma plataforma, devemos usá-la para nos expressar."

Jessica e Meghan se conheceram em Toronto, onde a duquesa de Sussex morou enquanto filmava a série dramática "Suits", antes de se casar com Harry.