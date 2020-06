Liga turca de futebol é retomada após três meses de paralisação

A liga turca de futebol (Super Lig) foi oficialmente retomada nesta sexta-feira com dois jogos com portões fechados, depois de quase três meses de interrupção devido à pandemia de coronavírus.

Fenerbahçe e Kayserispor entraram em campo em Istambul e no oeste do país, o Göztepe recebeu o Trabzonspor, atual primeiro colocado do campeonato.

O 'Fener' venceu de virada por 2 a 1 com dois gols nos minutos finais. Enquanto isso o Trabzonspor consolidou sua liderança ao derrotar o Göztepe por 3 a 1 também com um jogador a menos após a expulsão do brasileiro Guilherme ainda no primeiro tempo.

Nenhum torcedor apareceu nos arredores do estádio do Fenerbahçe em Istambul ou nos bares vizinhos, que costumam ficar cheios nos dias de jogos, de acordo com jornalistas da AFP.

A Federação Turca de Futebol (TFF) havia anunciado a suspensão do campeonato na 26ª rodada, em 19 de março, momento em que a pandemia estava se espalhando pelo mundo.

Para essa retomada, as autoridades impuseram uma série de medidas: tomada de temperatura de todas as pessoas que entram no estádio, jogadores substitutos distribuídos no banco e nas arquibancadas vazias, higienização das bolas, entre outras normas.

Segundo o plano provisório da TFF, o campeonato deverá terminar no dia 26 de julho. No total, ainda restam 72 partidas da liga e três da Copa.