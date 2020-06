As camisetas dos jogadores terão o slogan anti-racista "Black Lives Matter" nas costas, em vez do nome de cada jogador, durante a retomada da próxima semana da liga inglesa de futebol, anunciou nesta sexta-feira a Premier League.

A iniciativa foi aprovada a pedido dos jogadores, que também poderão apoiar um joelho no gramado antes ou durante o jogo, acrescentou a Premier League em um gesto feito nas últimas semanas como uma homenagem a George Floyd, o homem negro de 46 anos que foi assassinado no mês passado em Minneapolis por um policial branco que o imobilizou no chão.

A mensagem na parte de trás da camisa estará presente nos "primeiros doze jogos da retomada da temporada 2019-2020", após três meses de interrupção devido à pandemia de coronavírus.

Com isso o lema poderá ser visto nas camisas dos jogadores nos duelos Manchester City-Arsenal e Aston Villa-Sheffield United na quarta-feira, dia 17, e também nos dez jogos da 30ª rodada, que serão disputados entre as sextas-feiras (19) e segunda-feira (22).

Nos demais jogos da temporada, um logotipo com a mensagem "Black Lives Matter" aparecerá nas camisas, assim como outro agradecendo aos serviços de saúde britânicos (NHS) por seu trabalho durante a pandemia de COVID-19.

O comunicado também inclui uma mensagem dos jogadores dos vinte clubes da elite inglesa.

"Estamos unidos com o objetivo único de erradicar preconceitos racistas, onde quer que ocorram, e de ajudar a termos uma sociedade mundial de integração, respeito e igualdade de oportunidades, independentemente de cor ou fé", explicaram os jogadores.

O gesto conta com o apoio da Federação Inglesa e das organizações sindicais que representam treinadores, jogadores de futebol e árbitros.