Retomada do futebol italiano terá um minuto de silêncio por vítimas do coronavirus

A Federação Italiana de Futebol anunciou nesta sexta-feira que as partidas da rodada de retomada da Serie A, que recomeça no dia 20 de junho, e os da Copa da Itália, que voltam nesta sexta-feira com os jogos de volta das semifinais, terão um minuto de silêncio em memória das vítimas do coronavírus.

O duelo desta sexta entre Juventus e Milão na 'Coppa', que marca o retorno do 'Calcio' após a interrupção em março no país, é o primeiro que terá a homenagem.

A Itália é um dos países mais atingidos pela COVID-19, com 34.000 mortes.

A primeira rodada da Serie A após o intervalo será disputada de 22 a 24 de junho. O minuto de silêncio também será observado no dia seguinte na Serie B e nos primeiros duelos dos playoffs da Serie C.