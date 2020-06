ELN libera dois civis que tinha sequestrado na Colômbia

O ELN, reconhecido como o último grupo guerrilheiro na Colômbia, libertou nesta sexta-feira dois civis que haviam sido sequestrados há mais de um mês em uma área na fronteira com a Venezuela, informaram a Defensoria Pública e o Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV).

Os técnicos de petróleo Pedro León Pérez e Óscar Javier Rodríguez foram libertados em uma região rural não especificada do departamento de Arauca, informou a ouvidoria em mensagem no Twitter.

Os dois homens foram sequestrados por guerrilheiros do Exército de Libertação Nacional (ELN) desde 3 de maio, acrescentou.

Pérez e Rodríguez foram entregues a uma comissão humanitária da Defensoria e do CICV.

Considerado o último grupo rebelde após o acordo de paz de 2016 que desarmou as Farc, o grupo guevarista pediu à administração conservadora de Iván Duque que retome as negociações de paz estabelecidas pelo ex-governo do ex-presidente e vencedor do Prêmio Nobel da Paz Juan Manuel Santos em Cuba.

Duque interrompeu as negociações após um ataque com carro-bomba contra uma academia de polícia em Bogotá que deixou 22 cadetes mortos, além do agressor, em janeiro de 2019.

O presidente diz que só retomará as negociações se os rebeldes encerrarem "todas as atividades criminosas", que o ELN rejeita como uma imposição unilateral.