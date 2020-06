Assessor venezuelano de Biden traça paralelismo entre Trump e chavismo

Leopoldo Martínez, um ex-congressista venezuelano que faz parte do Comitê Nacional Democrata, afirmou nesta sexta-feira (12) em um ato de campanha do candidato à Casa Branca Joe Biden que as semelhanças entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o chavismo são "impressionantes" e "dolorosas".

Em um momento em que a morte de George Floyd atiçou os maiores protestos nos Estados Unidos desde a morte de Martin Luther King Jr. em 1968 e o papel do presidente foi criticado por reprimir as manifestações, Martínez afirmou que Trump representa uma "ameaça semelhante" à sofrida pela Venezuela.

"Tentar representar os manifestantes como terroristas ou como pessoas tentando desestabilizar o país em vez de ouvir suas reivindicações é muito semelhante ao que (Hugo) Chávez ou (Nicolás) Maduro fizeram", disse o assessor em uma ligação com jornalistas.

Martínez acrescentou que o neoautoritarismo populista que pesa sobre a democracia "não vem apenas da extrema esquerda, mas também da extrema direita".

Biden está a um passo de ser o candidato oficial dos democratas para enfrentar Trump nas eleições de novembro. Sem nenhum concorrente no caminho, só lhe resta ser indicado oficialmente pelo seu partido na Convenção celebrada em agosto.