Os Estados Unidos celebraram nesta sexta-feira o prêmio outorgado ao dissidente cubano José Daniel Ferrer por uma fundação anticomunista com sede em Washington, e reiterou seu pedido de libertação "imediata" do ativista, que cumpre prisão domiciliar na ilha.

"Elogiamos o defensor cubano dos direitos humanos José Daniel Ferrer, que recebeu a Medalha da Liberdade Truman-Reagan hoje por parte das Vítimas do Comunismo por seu incansável trabalho em exigir liberdade para os cubanos", disse no Twitter o chefe da diplomacia norte-americana, Mike Pompeo.

"Fazemos um chamado ao governo cubano para que liberte Ferrer de sua injusta prisão domiciliar imediatamente", pontuou.

Pompeo havia exigido em março a libertação de Ferrer ao apresentar um relatório anual de direitos humanos do Departamento de Estado, em que destacou que o nome do dissidente aparece "17 vezes" vinculados a diversos abusos do governo cubano.

A Fundação Memorial Vítimas do Comunismo, uma associação sem fins lucrativos autorizada pelo Congresso Norte-americano em 1993, destinou a Ferrer seu prêmio anual por "seu compromisso de vida com a liberdade".

Ferrer, de 49 anos, é o líder do grupo opositor União Patriótica de Cuba (Unpacu), que foi fundado em 2011, e cumpre desde 3 de abril uma prisão domiciliar em Santiago de Cuba por uma condenação de quatro anos e meio por agressão.