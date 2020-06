AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE SÁBADO, 13 DE JUNHO DE 2020 ATÉ SÁBADO, 20 DE JUNHO DE 2020

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

SÁBADO, 13 DE JUNHO DE 2020

Mundo

MUNDO - Novo vírus Covid-19 se propaga - (até 30 de Junho)

América

ESTADOS UNIDOS - Censo realizado a cada 10 anos - (até 14 de Agosto)

COLÔMBIA - Confinamento contra o coronavírus - (até 1 de Julho)

West Point (Estados Unidos) - Trump fala na cerimônia de formatura da academia militar -

(+) SÃO PAULO (Brasil) - Lar de idosos estabelece uma cortina de plástico para seus residentes abraçarem os visitantes -

Europa

ESPANHA - Bloqueio e estado de alerta na Espanha para interromper a epidemia de coronavírus - (até 21 de Junho)

LONDRES (Reino Unido) - London Fashion Week online - (até 14)

(+) FRANÇA - Manifestações contra a violência policial e o racismo -

(+) NORILSK (Rússia) - Derramamento e limpeza de combustível diesel em Norilsk - (até 1 de Julho)

DRAWSKO POMORSKIE (Polónia) - EUA e Polônia realizam manobras militares conjuntas Defender-Europa 20 - (até 19)

SAN FERNANDO DE HENARES (Espanha) - Julgamento do coronel salvadorenho Inocente Montano pelo assassinato de padres jesuítas em 1989 - (até 16 de Julho)

Oriente Médio e África do Norte

SÍRIA - Violência no noroeste da Síria - (até 17 de Junho 2020)

(*) BEIRUTE (Líbano) - Líbano mantém conversações com o FMI para obter ajuda financeira - (até 1 de Julho)

DOMINGO, 14 DE JUNHO DE 2020

América

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Trump comemora 74º aniversário -

Europa

(+) OSWIECIM (Polónia) - 80 anos desde que os primeiros prisioneiros poloneses foram enviados para Auschwitz -

SEGUNDA-FEIRA, 15 DE JUNHO DE 2020

América

(*) WASHINGTON (Estados Unidos) - Dados de fabricação da região de Nova York divulgados - 10H30

VANCOUVER (Canadá) - Audiência da extradição de diretora da Huawei Meng Wanzhou - 14H30 (até 26)

Europa

GENEBRA (Suíça) - 44ª sessão do Conselho de Direitos Humanos - (até 19)

BRUXELAS (Bélgica) - Brussels Airlines retoma voos -

(+) ALEMANHA - Reabertura das fronteiras terrestres -

(+) ROMA (Itália) - Reabertura dos cinemas -

REYKJAVIK (Islândia) - Islândia começa a testar chegadas no aeroporto para COVID-19 -

MOSCOU (Rússia) - Veredicto de julgamento por espionagem do ex-fuzileiro naval Paul Whelan - 06H00

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Videoconferência do Brexit entre Boris Johnson e líderes da UE Michel e von der Leyen - 10H30

ATENAS (Grécia) - Os aeroportos de Atenas e Thessaloniki reabrem às chegadas de aeroportos selecionados - (até 24)

SUÍÇA - As fronteiras reabrem com todos os países da UE e da EFTA -

(*) VIENA (Áustria) - Governadores da AIEA se reúnem com o Irã no topo da agenda - (até 19)

REINO UNIDO - Reabertura de lojas não essenciais, locais de culto -

REINO UNIDO - Alguns voos da EasyJet são retomados, principalmente no Reino Unido e na França -

REINO UNIDO - Máscaras tornam-se obrigatórias nos transportes públicos -

(+) PALMA (Espanha) - Primeiros turistas alemães chegam às Ilhas Baleares para temporada turística -

BRUXELAS (Bélgica) - Ministros das Relações Exteriores da UE em videoconferência com o americano Mike Pompeo - 10H00

Ásia-Pacífico

HONG KONG (China) - Audiência em tribunal para 15 ativistas pró-democracia de Hong Kong - 04H30

TERÇA-FEIRA, 16 DE JUNHO DE 2020

América

NOVA YORK (Estados Unidos) - Companhias aéreas chinesas banidas temporariamente dos EUA -

Europa

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Ministros da defesa da UE realizam reunião virtual -

(+) MARCY L'ÉTOILE (França) - Presidente Macron visita o local de produção de vacinas da Sanofi - 06H30

QUARTA-FEIRA, 17 DE JUNHO DE 2020

América

(+) NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Eleição de cinco novos membros rotativos do Conselho de Segurança da ONU -

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - O representante comercial dos EUA, Robert Lighthizer, testemunha perante o comitê da Câmara sobre política comercial para 2020 - 12H00

(+) Washington (Estados Unidos) - Audiência no Senado sobre certificação de aeronaves após a crise do Boeing 737 MAX - 12H00

BRASÍLIA (Brasil) - Copom (Decisão Tasa SELIC) - 19H00

Europa

(+) PARIS (França) - Veredicto em julgamento por fraude do tio do presidente sírio Rifaat al-Assad - 09H30

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Ministros da Defesa da OTAN se reúnem virtualmente, com a retirada dos EUA do tratado de Céus Abertos no topo da agenda - 11H00 (até 18)

QUINTA-FEIRA, 18 DE JUNHO DE 2020

Europa

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Videoconferência de chefes de estado da UE com 6 parceiros da Europa Oriental -

(+) KOUROU (França) - Foguete espacial Vega deve decolar (data sujeita a alteração) -

(+) LONDRES (Reino Unido) - 80º aniversário da convocação do francês Charles de Gaulle para resistir à Alemanha nazista -

(+) GENEBRA (Suíça) - ONU publica relatório anual sobre refugiados e deslocados do mundo - 03H00

(+) BERLIM (Alemanha) - Merkel informa o parlamento antes da cúpula da UE - 05H00

(+) LONDRES (Reino Unido) - Decisão de política monetária do Banco da Inglaterra - 11H00

SEXTA-FEIRA, 19 DE JUNHO DE 2020

América

(+) TULSA (Estados Unidos) - Trump realiza primeiro comício desde pandemia de coronavírus -

(+) NOVA YORK (Estados Unidos) - Violão de 'Unplugged' de Cobain em leilão com oferta inicial de US $ 1 milhão -

Europa

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Cúpula UE -

(+) MOSCOU (Rússia) - Espera-se que o Banco Central revise taxas -

SÁBADO, 20 DE JUNHO DE 2020

(+) MUNDO - Dia Mundial dos Refugiados -