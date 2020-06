OMS diz continuar vendo uma escalada na pandemia em nível global

O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertou nesta sexta-feira, 12, para o fato de que a entidade continua a ver "uma escalada na pandemia em nível global". A declaração foi dada durante entrevista coletiva da entidade.



Ghebreyesus comentou que a covid-19 "acelera em países de renda baixa e média", o que deixa a OMS "especialmente preocupada sobre o impacto em pessoas que já lutam com o acesso a serviços de saúde - muitas vezes mulheres, crianças e adolescentes".



De acordo com a OMS, as crianças têm um risco "relativamente baixo" de desenvolver quadros graves da doença.



Elas, porém, transmitem a doença e por isso precisam igualmente respeitar medidas de controle, como quarentenas e uso de máscaras, notou a autoridade.



Ghebreyesus afirmou ainda que as mães com suspeita de covid-19 ou mesmo confirmação da doença devem continuar a amamentar, a menos que estejam com quadro grave.



Ele também falou da preocupação na OMS sobre o impacto da pandemia em adolescentes e jovens adultos, com riscos como os de aumento nos casos de depressão.