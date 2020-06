Instituto de estatística descarta excesso de mortalidade na França em maio

O nível de mortalidade na França em maio foi semelhante ao registrado nos últimos dois anos, apesar da epidemia de coronavírus - apontam dados publicados pelo Instituto Nacional de Estatística (Insee), nesta sexta-feira (12).

Desde 1º de maio, "não houve excedente de mortalidade em relação aos dois anos anteriores", afirmou o Insee em sua publicação semanal sobre óbitos.

Entre 1º de maio e 1º de junho, foram registradas 49.178 mortes no território, ou seja, 3% a menos que em 2019 e similar a 2018, segundo os dados do instituto, ainda provisórios.

Após várias semanas de altas consecutivas, confirmados desde 1º de março, o número de falecimentos nos territórios mais afetados pela epidemia de COVID-19 - como Grande Leste, Altos da França (norte), ou Borgonha-Franco-Condado (centro-leste) - também teve níveis semelhantes aos de 2019 e 2018.

Somente a região de Île-de-France (onde Paris está localizada) continua registrando uma mortalidade "um pouco superior à dos anos anteriores", acrescentou o Insee.

Desde março, no entanto, a mortalidade continua sendo alta, com 178.706 mortes registradas entre 1º de março e 1º de junho, ou seja, 16% e 18% a mais do que no mesmo período de 2019 e 2018, respectivamente.

Pelo menos 29.346 pessoas morreram na França, devido ao novo coronavírus, desde o início da pandemia. A propagação do vírus se desacelerou nas últimas semanas no país.