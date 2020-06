Romênia tem jogos anulados devido a novos casos de coronavírus

A retomada do campeonato de futebol romeno nesta sexta-feira com portões fechados foi abalada por infecções do novo coronavírus em dois clubes, anunciou a liga profissional do país (LPF).

"Todos queremos que o futebol volte aos estádios, mas a saúde dos jogadores é fundamental", disse Justin Stefan, um dirigente da LPF, citado pela mídia romena nesta sexta-feira.

O FC Botosani deveria jogar em Craiova, no sul do país, na tarde desta sexta, abrindo esta primeira rodada após o intervalo forçado. Mas o médico da equipe testou positivo para o novo coronavírus.

Todos os membros do clube foram consequentemente forçados a serem testados e devem ficar em quarentena, enquanto aguardam os resultados.

"Receio que a temporada não possa ser retomada", declarou Valeriu Iftimie, presidente do FC Botosani, resumindo a angústia do mundo do futebol, no momento em que faltam oito dias para a segunda fase do campeonato.

Por sua vez, o Dínamo de Bucareste também teve sua partida contra o Chindia Targoviste, marcada para sábado, adiada após a descoberta de um caso de contaminação, desta vez entre os funcionários do clube.

Na semana passada, o governo autorizou a retomada do campeonato na sexta-feira, com portões fechados, após um hiato de três meses. Se novas contaminações não forem descobertas, outras partidas ocorrerão neste fim de semana.

A Romênia registrou até esta sexta-feira mais de 21.000 casos do novo coronavírus e 1.369 mortes relacionadas à pandemia.