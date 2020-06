Derrubadas, decapitadas, ou vandalizadas: cinco estátuas polêmicas

Os protestos antirracistas após a morte de George Floyd pelas mãos da polícia nos Estados Unidos levaram manifestantes a derrubar, ou depredar, estátuas de figuras polêmicas em várias partes do mundo.

Confira abaixo cinco casos emblemáticos:

- Bristol: o traficante de escravos Edward Colston -

No domingo, em Bristol, cidade do sudoeste da Inglaterra com passado escravista, uma estátua de bronze do traficante de escravos Edward Colston, instalada em 1895 em uma rua que leva seu nome, foi arrancada de seu pedestal e arrastada com cordas por manifestantes. A multidão foi às ruas denunciar o racismo, após a morte do afro-americano George Floyd.

Os manifestantes chutaram a estátua e, depois, jogaram-na no rio.

O busto de Edward Colston, que financiou várias instituições em Bristol, era objeto de debate há anos.

- Cristóvão Colombo nos EUA -

Em Boston (Massachussets), uma estátua do explorador italiano Cristóvão Colombo foi decapitada no parque que leva seu nome, na noite de terça-feira.

Em Miami (Flórida), outra estátua de Colombo foi vandalizada em um parque, coberta com tinta vermelha e mensagens que diziam "Nossas ruas", "Black Lives Matter" (Vidas negras importam) e "George Floyd".

Uma terceira escultura do explorador foi arrancada e jogada em um lago em Richmond (Virgínia), na terça-feira.

Colombo, durante muito tempo apresentado nos livros escolares como "o descobridor da América", é considerado por muitos agora como um dos responsáveis pelo genocídio dos indígenas.

- Jefferson Davis nos EUA -

Na quarta-feira, uma estátua de Jefferson Davis, presidente dos Estados Confederados durante a Guerra da Secessão, que opôs o sul ao norte abolicionista de 1861 a 1865, foi derrubada em Richmond (Virgínia).

No mesmo dia, a presidente da Câmara dos Representantes, a democrata Nancy Pelosi, pediu a retirada de 11 estátuas do Capitólio que representam soldados e responsáveis confederados, como a de Jefferson Davis.

Em 2017, o ex-presidente dos EUA, Barack Obama, revelou que era um descendente distante de Jefferson Davis. Irônico, o ex-presidente disse que Davis "deveria estar se revirando no túmulo".

- Bélgica: a estátua de Leopoldo II -

A estátua do rei belga Leopoldo II na Antuérpia foi vandalizada na semana passada, assim como outras esculturas na Bélgica. Uma parte foi queimada e coberta de tinta vermelha, como símbolo do sangue derramado dos congolenses, colonizados pelos belgas.

Na terça-feira, foi retirada de uma praça para ser transportada para o depósito de um museu, onde será "analisada".

- Churchill em Praga e Londres -

Em Praga, uma estátua do ex-primeiro-ministro conservador britânico Winston Churchill amanheceu na quinta-feira com mensagens que diziam "era um racista", em consonância com o movimento contra o racismo que inunda os Estados Unidos.

Em Londres, próximo ao Parlamento, também apareceu no domingo a mesma frase no pedestal de um busto de Churchill, herói da Segunda Guerra Mundial contra os nazistas, cujas diversas declarações sobre questões raciais ainda geram polêmica.