As principais verificações da AFP nesta semana

Veja a seguir a seleção das principais verificações da AFP nesta semana:

1 - FALA DA OMS SOBRE ASSINTOMÁTICOS NÃO SIGNIFICA QUE ISOLAMENTO FOI DESNECESSÁRIO

"Ainda parece ser raro que uma pessoa assintomática realmente transmita adiante", disse a líder técnica da OMS Maria Van Kerkhove em coletiva de imprensa sobre a COVID-19 no último dia 8 de junho. A frase, largamente reportada, foi interpretada por muitos como um sinal de que o isolamento social contra o novo coronavírus seria desnecessário. Van Kerkhove esclareceu, contudo, um dia depois, que pacientes assintomáticos podem, sim, transmitir a COVID-19. Especialistas destacaram, ainda, a dificuldade de diferenciar estes pacientes daqueles que ainda vão desenvolver sintomas, tornando cruciais as medidas mais amplas de prevenção.

http://u.afp.com/OMSAssintomaticos

2- BASTÕES DE BEISEBOL COM ARAME FARPADO APREENDIDOS EM PROTESTOS PRÓ-DEMOCRACIA

Uma imagem de bastões de beisebol envolvidos em arame farpado foi compartilhada mais de 10 mil vezes em redes sociais desde o último dia 7 de junho como se mostrasse itens apreendidos durante protestos críticos ao presidente Jair Bolsonaro realizados em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, no mesmo dia. A foto foi tirada, no entanto, de um anúncio de item de colecionador da série norte-americana The Walking Dead. À AFP, tanto a Polícia Militar de São Paulo, quanto do Rio de Janeiro negaram ter confiscado o objeto nesses atos.

http://u.afp.com/BastoesProtesto

3 - CASA BRANCA COM AS LUZES APAGADAS DURANTE PROTESTO NOS EUA

Publicações compartilhadas milhares de vezes nas redes sociais desde o início de junho afirmam que "pela primeira vez na história" as luzes externas da Casa Branca se apagaram em meio aos protestos desencadeados pela morte de George Floyd. Uma das imagens, que mostra apenas a residência do presidente dos Estados Unidos no escuro, é bem anterior às manifestações, de 2014, e foi editada para retirar qualquer vestígio de luz. A outra, com manifestantes, realmente foi tirada em 31 de maio deste ano.

http://u.afp.com/CasaBrancaLuzes

4 - MANIFESTANTES INVADEM CASA BRANCA NOS EUA

Um vídeo que supostamente mostra manifestantes invadindo a Casa Branca foi compartilhado ao menos 7.500 vezes em redes sociais desde o último dia 30 de maio. Embora dezenas de pessoas realmente tenham protestado perto da sede do governo norte-americano, as imagens viralizadas não foram gravadas em Washington, mas em Columbus, Ohio.

http://u.afp.com/CasaBrancaVideo

5 - A ITÁLIA ENCONTROU A CURA PARA O CORONAVÍRUS?

Uma mensagem compartilhada mais de 4 mil vezes desde 23 de maio de 2020 afirma que a "Itália finalmente encontrou a cura para coronavírus" e que a COVID-19 "não é um vírus, mas uma bactéria amplificada com radiação eletromagnética 5G". No texto também é afirmado que esse país usa uma mistura de aspirina e anti-inflamatório para curar a COVID-19, que, na realidade, é uma trombose, e não uma pneumonia, e que, por isso, "os respiradores nunca foram necessários". Contudo, até o momento não foi descoberta uma cura para o coronavírus. Especialistas consultados pela AFP e organismos internacionais explicam que a mensagem contém afirmações falsas e sem embasamento científico.

http://u.afp.com/CuraItalia

6 - JAPÃO IRÁ CUSTEAR VIAGENS DE ESTRANGEIROS APÓS PANDEMIA DE COVID-19

"Japão irá custear metade da viagem de turistas estrangeiros que decidirem visitar o país", garante o título animador de um artigo. O anúncio da suposta medida, que seria implementada após a pandemia de coronavírus, foi compartilhado centenas de vezes em redes sociais desde o último dia 22 de maio, além de ter sido publicado por diversos veículos de comunicação. No entanto, como esclareceu o governo japonês em 27 de maio, o benefício só está sendo considerado para moradores e para viagens dentro do território nacional.

http://u.afp.com/JapaoSubsidio

7 - REVISTA ITALIANA PREVIU COMO SERÁ O MUNDO EM 2022?

Uma imagem da revista italiana Domenica del Corriere de 1962 foi compartilhada centenas de vezes nas redes sociais desde meados de maio assegurando se tratar de uma ilustração de como seria a vida no ano de 2022. Alguns usuários, inclusive, a relacionaram com a situação da pandemia de COVID-19. A imagem realmente corresponde a uma edição desta revista, mas nunca houve menção a uma previsão sobre 2022. Trata-se de uma proposta futurista para melhorar o tráfego nas grandes cidades com um novo veículo: "la singoletta".

http://u.afp.com/RevistaItaliana2022

8 - MSNBC USA IMAGENS DE FILME PARA FALAR SOBRE PROTESTOS NOS EUA

Uma combinação de imagens compartilhada centenas de vezes nas redes sociais desde o último dia 1º de junho mostra dois registros da vista aérea de uma cidade, onde pode-se ver incêndios e colunas de fumaça. As publicações acusam a emissora norte-americana MSNBC, cujo logotipo é visível em uma das capturas, de usar uma sequência do filme "Guerra Mundial Z" com a intenção de enganar a audiência sobre os protestos nos Estados Unidos após a morte de George Floyd. Contudo, trata-se de uma montagem satírica feita por um usuário do Twitter.

http://u.afp.com/GuerraMundialZ

9 - OMS TENTOU SUBORNAR MADAGASCAR PARA ENVENENAR CURA DA COVID-19?

De acordo com publicações compartilhadas centenas de vezes nas redes sociais desde meados de maio, o presidente de Madagascar denunciou que a OMS lhe ofereceu um suborno de 20 milhões de dólares "para envenenar a cura da COVID-19", que é "baseada em uma planta". O gabinete do próprio presidente malgaxe, Andry Rajoelina, "desmentiu formalmente" esta afirmação à AFP.