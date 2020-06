Justiça francesa autoriza acesso a arquivos do presidente Mitterrand sobre Ruanda

A justiça francesa autorizou nesta sexta-feira (12) que um pesquisador tenha acesso aos arquivos do falecido presidente François Mitterrand sobre Ruanda, um país que sofreu em 1994 um genocídio no qual o papel da França é objeto de controvérsia.

O Conselho de Estado, a principal jurisdição administrativa na França, considerou que François Graner tem o direito de "consultar os arquivos para sua pesquisa histórica e, assim, informar o debate sobre uma questão de interesse público".

"A proteção dos segredos de Estado deve ser ponderada com o interesse de informar ao público sobre acontecimentos históricos", destacou o Conselho de Estado.

Assim, a justiça administrativa anula duas decisões anteriores da justiça e pede ao ministério da Cultura, que havia se manifestado contra o plano do pesquisador, que permita acesso aos arquivos solicitados em um prazo de três meses.

"É uma vitória para o Direito, mas também para a História", declarou o advogado de Graner, Patrice Spinosi.

"A partir de agora, os pesquisadores, como o senhor Graner, poderão ter acesso aos arquivos presidenciais de Mitterrand para jogar luz sobre o papel da França em Ruanda em 1994 e 1995", declarou à AFP.

As dúvidas sobre o papel da França antes, durante e depois do genocídio em Ruanda, que, segundo a ONU, deixou pelo menos 800.000 mortos entre abril e julho de 1994, principalmente dentro da minoria tutsi, continuam provocando uma forte polêmica no país.