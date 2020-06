Partido Republicano transfere convenção da Carolina do Norte para a Flórida

A convenção nacional do Partido Republicano ocorrerá em Jacksonville, Flórida, afirmaram organizadores, após semanas de incerteza. O evento, que inicialmente ocorreria na Carolina do Norte, teve o local alterado após discussões entre o presidente Donald Trump, e o governador do Estado, sobre as precauções de distanciamento social, o que limitaria o público presente.



Para coordenar os interesses de campanha, o partido decidiu por um meio-termo. Os principais eventos da convenção - em especial o discurso de Donald Trump - foram transferidos para a Flórida, enquanto a tarefa de nomear os candidatos do partido para presidente e vice-presidente continuará sendo feita em Charlotte, Carolina do Norte, com um número limitado de delegados.



A convenção ocorrerá entre os dias 24 e 27 de agosto, segundo pessoas com conhecimento do planejamento. Ela colocará Trump em um dos Estados mais importantes, e que ele ganhou por pouco em 2016.



"Não só a Flórida ocupa um lugar especial no coração do presidente Trump por ser seu Estado de origem, como também é crucial para a vitória em 2020", disse a presidente do Comitê Nacional Republicano, Ronna McDaniel.



Precauções pelo coronavírus



Com a retomada da campanha eleitoral do Partido Republicano, a equipe de Donald Trump confirmou atos nos estados de Oklahoma, Flórida, Arizona e Carolina do Norte, apesar do avanço do novo coronavírus no país.



Como uma forma de proteger a equipe de campanha por eventuais surtos da doença em comícios, o site da campanha de Trump exige que seus apoiadores assinem um termo para participar dos eventos.



"Ao clicar em registrar, você aceita que existe um risco de exposição à covid-19 em qualquer espaço público onde outras pessoas estejam presentes. Ao participar deste ato, você e qualquer convidado assumirá todos os riscos relacionados à exposição à covid-19", diz a página do comício que acontecerá em Oklahoma no próximo dia 19.