Comunicado do Business Wire :Bentley Systems

A Bentley Systems, Incorporated, líder global no fornecimento de soluções abrangentes de software para o avanço no projeto, construção e operações de infraestrutura, anunciou hoje que seu evento anual de infraestrutura, a Conferência "Year in Infrastructure 2020", vai ser conduzida digitalmente. Este novo formato digital reunirá, agora para uma comunidade global mais ampla, líderes da indústria, networking e o conteúdo de aprendizado que os participantes esperam.

A Conferência virtual "Year in Infrastructure 2020" oferece acesso complementar a uma ampla gama de conteúdo relevante para profissionais de infraestrutura em todas as funções e em todas as fases do ciclo de vida da infraestrutura. Os destaques incluem:

Júri ao vivo:Apresentações dos Finalistas do Prêmio "Year In Infrastructure 2020" - De 5 a 16 de outubro

Os finalistas do Prêmio "Year in Infrastructure" escolhidos por júris independentes de especialistas da indústria, apresentam seus projetos aos juízes a partir de 5 de outubro. Esta é sua chance de ouvir as pessoas por trás dos projetos de infraestrutura mais extraordinários do ano enquanto contam a história de como eles aproveitaram os avanços digitais para alcançar resultados sem precedentes.

"Year in Infrastructure 2020" Perspectivas dos Executivos - 20 e 21 de outubro

Greg Bentley, CEO da Bentley Systems, será acompanhado pelos principais executivos de infraestrutura para uma discussão interativa sobre os desafios de resiliência que enfrentam e como su´perá-los por meio do avanço digital.

Keith Bentley, fundador e diretor de tecnologia, discutirá a estratégia da Bentley para gêmeos digitais. Keith irá se juntar a outros visionários líderes do setor que implantaram gêmeos digitais com sucesso para Desenvolvimento do Projeto ou Performance de Ativos.

TwinTalks Abertura - 20 de outubro

Gêmeos digitais de infraestrutura serão o centro do evento este ano. Juntamente com os líderes do setor, enquanto moderam seis TwinTalks específicos da área, explorando as implicações de gêmeos digitais para Cidades Digitais, Projeto e Construção, Plantas Digitais, Utilitários de Energia, Ferroviários e Trânsito, Estradas e Pontes. Acompanhe as discussões interativas em painéis com líderes da indústria e de negócios e descubra as oportunidades fascinantes que os gêmeos digitais apresentam para cada um desses setores críticos de infraestrutura. As primeiras TwinTalks do dia 20 de outubro fazem parte de uma série de três partes, com a segunda e terceira partes agendadas até meados de novembro.

Cerimônia de Premiação "Year in Infrastructure 2020" - 21 de outubro

Após meses de deliberações do júri, os vencedores do Prêmio "Year in Infrastructure 2020"serão anunciados em nossa transmissão global ao vivo. Não perca este evento considerado o "Oscar da Infraestrutura" mundial.

Sessões ACCELERATE - A partir de 27 de outubro

Junte-se aos executivos de produtos da Bentley, Dustin Parkman (Desenvolvimento do Projeto), Robert Mankowski (Cidades Digitais), Ken Adamson (Integração de Projetos) e Alan Kiraly (Desempenho de Recursos e Rede) enquanto eles e suas equipes de liderança analisam os últimos avanços em aplicações e serviços de nuvem da Bentley. Essas sessões iniciarão um programa multi-track com mais de 100 sessões ACCELERATE que continuarão até novembro. As sessões contarão com especialistas da Bentley e usuários em painéis de discussão e demonstrações interativas sobre os mais recentes avanços de produtos, inovações e fluxos de trabalho digitais de melhores práticas.

Saiba mais sobre a Conferência "Year in Infrastructure 2020"

Junte-se a nós de forma online na Conferência virtual "Year in Infrastructure 2020"e aprenda com colegas, indústrias especialistas e inovadores que compartilharão os sucessos dos gêmeos digitais de sua infraestrutura. Cadastre-se para receber atualizações em https://yii.bentley.com/en.

Sobre a Bentley Systems

Bentley Systems é uma fornecedora líder global de soluções de software para engenheiros, arquitetos, profissionais geoespaciais, construtores e operadores-proprietários para projetos, construções e operações de infraestrutura. Baseados no MicroStation, os softwares de engenharia e BIM da Bentley, bem como seus serviços de gêmeos digitais na nuvem, melhoram a entrega do projeto (ProjectWise) e o desempenho dos ativos (AssetWise) de transporte e outras obras públicas, utilidades, plantas industriais e de recursos, e instalações comerciais e institucionais.

A Bentley Systems emprega A Bentley Systems emprega mais de 3.500 colegas e gera uma receita anual de mais de US$ 700 milhões em 172 países. Desde sua fundação em 1984, a empresa continua a ser administrada majoritariamente pela propriedade de seus cinco irmãos Bentley fundadores. www.bentley.com

Bentley, o logotipo da Bentley, AssetWise, MicroStation e ProjectWise são marcas registradas ou não, ou marcas de serviços da Bentley Systems, Incorporated ou de uma de suas subsidiárias integrais diretas ou indiretas. Todas as outras marcas e nomes de produtos são marcas registradas de seus respectivos proprietários.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200612005273/pt/

Rodrigo Moraes 11 2823-2686 Rodrigo.Moraes@bentley.com Siga-nos no Facebook: @BentleyBrasil

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.