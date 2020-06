Boris Johnson acusa 'extremistas' de 'sequestrar' protestos antirracistas

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, acusou "extremistas", nesta sexta-feira (12), de "sequestrarem" os recentes protestos antirracistas no Reino Unido e pediu que "não se censure o passado", após a derrubada, ou a degradação de personalidades da época colonial.

"É evidente que os protestos foram, infelizmente, sequestrados por extremistas, cujo objetivo é a violência", tuitou Boris.

"Agora não podemos tentar editar, ou censurar, nosso passado. Não podemos afirmar que temos uma história diferente", disse ele, ao denunciar "ataques intoleráveis e repulsivos à polícia".

O prefeito de Londres, o trabalhista Sadiq Khan, expressou na sexta-feira sua preocupação com a possibilidade de violência e de vandalismo nos protestos programados para este fim de semana por organizações antirracistas e de extrema direita.

Esse medo levou à proteção de monumentos como a estátua do ex-primeiro-ministro Winston Churchill, localizada perto do Parlamento de Westminster. Nela, fim de semana passado, um manifestante escreveu "Ele era racista" ao lado do nome do líder conservador e herói da Segunda Guerra Mundial contra os nazistas.

Para protegê-la, a estátua foi trancada em uma caixa construída para esse objetivo.

Assim como em outros países, vários símbolos do passado colonial britânico foram recentemente alvo de protestos desencadeados pela morte do afro-americano George Floyd nas mãos de um policial branco nos Estados Unidos.

A ameaça de distúrbios violentos se une aos riscos de saúde em plena pandemia de coronavírus. No Reino Unido, com mais de 41.000 mortes provocadas pela COVID-19 em processo gradual de flexibilização do confinamento, as reuniões com mais de seis pessoas continuam vetadas.

"Me preocupa muito que novas manifestações no centro de Londres não apenas propaguem a COVID-19, mas que também provoquem distúrbios, vandalismo e violência", afirmou Khan em um comunicado.

Apesar de afirmar que compreende o "legítimo desejo de manifestação contra a discriminação" e reconhecer que resta "muito por fazer" para combater o racismo, Johnson afirmou que "a única atitude responsável é permanecer afastado dos protestos".

O Black Lives Matter de Londres retirou a convocação de um protesto previsto para o Hyde Park no sábado, após uma convocação de protestos por parte de grupos de extrema-direita.