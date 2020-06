Atentado em mesquita de Cabul deixa quatro mortos

Ao menos quatro pessoas morreram em um atentado contra uma mesquita em Cabul durante a oração de sexta-feira, no segundo ataque em menos de duas semanas na capital afegã às vésperas de potenciais negociações com os insurgentes.

"De acordo com as informações preliminares, os explosivos foram colocados dentro da mesquita e detonados durante a oração de sexta-feira", afirmou Tariq Arian, porta-voz do ministério do Interior.

O imã que presidia a oração e três fiéis morreram, segundo o ministério da Saúde.

O ataque aconteceu uma semana depois do atentado reivindicado pelo grupo Estado Islâmico que matou duas pessoas, incluindo um pregador popular, perto da zona verde de Cabul, área fortemente protegida da capital afegã.

O Afeganistão lida atualmente com várias crises: a rápida propagação do coronavírus no país e a violência, apesar dos sinais de que o governo e os talibãs estão próximos de negociar a paz.

O presidente Ashraf Ghani prometeu na quinta-feira concluir a troca de prisioneiros, que é a condição chave para iniciar as negociações de paz com os insurgentes após quase 19 anos de guerra.

De modo geral, os talibãs reduziram os atentados nas cidades afegãs desde fevereiro, após a assinatura de um acordo com os Estados Unidos para preparar o caminho das negociações de paz com o governo de Cabul.