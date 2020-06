Brasil supera 40 mil mortos e 800 mil infectados por coronavírus

O Brasil superou nesta quinta-feira 40 mil mortos pelo novo coronavírus e 800 mil casos confirmados, segundo o balanço mais recente do Ministério da Saúde.

O país registra 40.919 óbitos, 1.239 deles nas últimas 24 horas, e 802.828 infectados, a segunda cifra mais alta do mundo, atrás dos Estados Unidos. Especialistas consideram que as cifras oficiais estão muito abaixo da realidade, devido à falta de testes para detectar a doença.

O país registra 195 mortos de Covid-19 por milhão de pessoas, segundo o Ministério da Saúde, contra 324 nos Estados Unidos e 565 na Itália.

O estado de São Paulo superou hoje a marca simbólica de 10 mil mortos (10.145), somando 162.520 casos confirmados. As cifras não impediram a reabertura dos shoppings, com restrições e horários reduzidos, na véspera do Dia dos Namorados. Ontem, o comércio de rua já havia reaberto, provocando aglomerações nas zonas comerciais mais populares.

- Túmulos em Copacabana -

Os shoppings também reabriram no Rio de Janeiro, segundo estado mais afetado pela pandemia, com 7.363 mortos e 75.775 casos confirmados. Na entrada, seguranças mediam a temperatura dos clientes e apenas um terço das vagas de estacionamento estavam liberadas.

Durante a manhã, na Praia de Copacabana, a ONG Rio de Paz cavou simbolicamente uma centena de túmulos na areia, para homenagear os mortos pela doença e protestar contra as autoridades do país. "Estamos aqui para pedir uma mudança de atitude do presidente da república, que tem que entender que o nosso país enfrenta o momento mais difícil de sua história", declarou o presidente da ONG, Antônio Carlos Costa.

Autoridades brasileiras anunciaram nesta quinta-feira um acordo com o laboratório chinês Sinovac Biotech para produzir sua vacina contra o coronavírus no estado de São Paulo, onde testes com 9.000 voluntários devem começar no próximo mês.

O governador João Doria disse em entrevista coletiva que o Instituto Butantan, principal centro de pesquisa do Brasil, chegou a um acordo de transferência de tecnologia com a Sinovac Biotech. "Os estudos mostram que a vacina pode ser distribuída até junho de 2021", se os testes forem conclusivos, disse Doria. "Esse acordo nos permitiria produzir em grande escala e imunizar milhões de brasileiros".

A Sinovac Biotech, um dos quatro laboratórios chineses autorizados a realizar testes clínicos de vacinas, disse há um mês que estava preparado para produzir 100 milhões de doses da vacina, sob o nome comercial Coronavac.

Em São Paulo, 9.000 voluntários receberão doses desta vacina a partir de meados de julho, na terceira e última fase dos testes. Na semana passada, a Universidade Federal de São Paulo anunciou que uma vacina que está sendo desenvolvida pela Universidade de Oxford será testada em 2.000 voluntários brasileiros a partir de meados de junho.