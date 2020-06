TPI rechaça sanções anunciadas pelos EUA contra seus funcionários

O Tribunal Penal Internacional (TPI) rechaçou nesta quinta-feira a decisão do presidente americano, Donald Trump, de autorizar sanções econômicas contra funcionários do tribunal pela investigação da conduta de militares americanos no Afeganistão.

"O presidente O-Gon Kwon rechaça as medidas adotadas contra o TPI", diz um comunicado da corte, assinalando que as mesmas prejudicam o "esforço comum para combater a impunidade e garantir que se cumpra a obrigação de prestar contas por atrocidades".