Comunicado do Business Wire :Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) ("Takeda") anunciou hoje que fechou um contrato para alienar um portfólio de produtos farmacêuticos de venda livre (OTC) e produtos com receita médica vendidos exclusivamente na Ásia-Pacífico à Celltrion Inc. ("Celltrion"), uma empresa biofarmacêutica com sede em Incheon, Coreia do Sul, especializada na pesquisa, desenvolvimento e fabricação de pequenas moléculas, biossimilares e medicamentos inovadores. A Takeda receberá um adiantamento de US$ 266 milhões em dinheiro e até US$ 12 milhões adicionais em pagamentos adicionais potenciais, sujeitas às condições legais e regulatórias habituais de fechamento.

O portfólio a ser alienado à Celltrion inclui vários produtos de venda livre e de produtos farmacêuticos nas áreas terapêuticas cardiovascular, diabetes e medicina geral, vendidos predominantemente na Austrália, Hong Kong, Macau, Malásia, Filipinas, Singapura, Coreia do Sul, Taiwan e Tailândia, que fazem parte da Unidade de Negócios de Mercados em Crescimento e Emergentes da Takeda. O portfólio gerou vendas líquidas no ano fiscal de 2018 de cerca de US$ 140 milhões, motivadas por fortes vendas dos produtos com receita Nesina® e Edarbi®. Embora os produtos incluídos na venda continuem a desempenhar papéis importantes na satisfação das necessidades dos pacientes nestes países, eles estão fora das áreas de negócios escolhidas pela Takeda - gastroenterologia (GI), doenças raras, terapias derivadas do plasma, oncologia e neurociência - que são essenciais à sua estratégia global de crescimento a longo prazo.

"Nos mercados em crescimento e emergentes, a Takeda deve concentrar sua atenção em acelerar a disponibilidade comercial de medicamentos altamente inovadores para pacientes que vivem com condições raras e complexas e expandir a nossa abordagem para acesso a medicamentos por toda a região", disse Ricardo Marek, Presidente da Unidade de Negócios de Mercados em Crescimento e Emergentes na Takeda. "Ao fazer isto, pretendemos atender melhor às necessidades não satisfeitas dos pacientes. Enquanto continuamos comprometidos com a Ásia-Pacífico e os mercados emergentes, a alienação de produtos não essenciais ajuda a alcançar estes objetivos."

"Este anúncio marca o progresso contínuo em nosso compromisso de alienar produtos não essenciais, ao mesmo tempo que continuamos concentrados em manter a nossa disciplina financeira e rápida desalavancagem após a aquisição da Shire", disse Costa Saroukos, Diretor Executivo na Takeda. "Uma das várias transações desde o lançamento do programa de desinvestimento, a venda anunciada hoje fará com que a Takeda se concentre ainda em nossas cinco áreas principais de negócios e em nossa linha de produtos de medicamentos inovadores. Esperamos continuar a executar e cumprir os compromissos financeiros da Takeda, incluindo o pagamento de dívidas e o foco em nossa linha de produtos."

A Takeda obteve um forte avanço em seu programa de desinvestimento que está em curso. Em março de 2020, a Takeda concluiu as vendas de ativos não essenciais que abrangem a região Rússia-CEI à STADA por US$ 660 milhões e em países que abrangem a região do Oriente Próximo, Oriente Médio e África à Acino por US$ 200 milhões. Em julho de 2019, a Takeda concluiu a alienação do medicamento Xiidra® à Novartis por até US$ 5,3 bilhões. Além disto, no início deste ano, a Takeda anunciou as vendas de produtos não essenciais na América Latina à Hypera Pharma por US$ 825 milhões e na Europa ao Orifarm Group por até US$ 670 milhões, incluindo a venda de duas instalações de fabricação na Dinamarca e na Polônia.

A Takeda pretende usar os recursos provenientes de suas alienações para continuar a reduzir sua dívida e acelerar a desalavancagem em direção à meta de 2x a dívida líquida/EBITDA ajustada entre março de 2022 e março de 2024.

Detalhes da Transação

A Takeda firmou um contrato para vender um portfólio de 18 ativos farmacêuticos de venda livre e ativos com receita médica, vendidos na Austrália, Hong Kong, Macau, Malásia, Filipinas, Singapura, Coreia do Sul, Taiwan e Tailândia à Celltrion, por um valor total de até US$ 278 milhões. A Takeda receberá um adiantamento de US$ 266 milhões em dinheiro e até US$ 12 milhões em pagamentos adicionais potenciais, sujeitos às condições legais e regulatórias habituais de fechamento.

A Takeda e a Celltrion também firmaram um contrato de fabricação e fornecimento sob o qual a Takeda continuará a fabricar a linha de produtos alienados para fornecê-los à Celltrion. Sob os termos do contrato, a Celltrion adquirirá os direitos, título e participação dos produtos no portfólio exclusivo destes países.

Espera-se que a transação seja concluída até o fim do ano civil, sujeita à satisfação das condições habituais de fechamento, ao recebimento das autorizações regulamentares exigidas e, quando aplicável, ao cumprimento dos requisitos do conselho da empresa local. Até lá, a Takeda continua a ser a proprietária destes produtos e a responsável por garantir o acesso dos pacientes a eles.

A Takeda está sendo assessorada pela BofA Securities, como seu consultor financeiro, e White & Case, como seu consultor jurídico, nesta transação.

Sobre a Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) líder mundial em biofarmacêutica baseada em valores e orientada à P&D;, com sede no Japão, empenhada em levar uma Melhor Saúde e um Futuro mais Brilhante aos pacientes, traduzindo a ciência em medicamentos altamente inovadores. A Takeda concentra seus esforços de P&D; em quatro áreas terapêuticas: Oncologia, Doenças Raras, Neurociência e Gastroenterologia (GI). Também fazemos investimentos direcionados à P&D; em Terapias e Vacinas Derivadas de Plasma. Estamos nos concentrando no desenvolvimento de medicamentos altamente inovadores que contribuem para fazer a diferença na vida das pessoas, ultrapassando fronteiras com novas opções de tratamento e alavancando nosso aprimorado mecanismo e capacidades de cooperação em P&D; para criar uma linha principal robusta e diversificada de modalidades. Nossos funcionários estão comprometidos em melhorar a qualidade de vida dos pacientes e trabalhar com nossas parcerias na área da saúde em cerca de 80 países.

Para mais informação, acesse https://www.takeda.com.

Aviso Importante

Para fins deste aviso, "comunicado à imprensa" significa neste documento, qualquer apresentação oral, sessão de perguntas e respostas bem como qualquer material escrito ou oral discutido ou distribuído pela Takeda Pharmaceutical Company

Limited ("Takeda") em relação a este comunicado. Este comunicado à imprensa (incluindo qualquer informação verbal, qualquer pergunta e resposta referente a ele) não se destina a, e não constitui, representa ou faz parte de qualquer oferta, convite ou solicitação de qualquer oferta de compra, e caso contrário, adquirir, assinar, trocar, vender ou dispor de quaisquer valores mobiliários ou a solicitação de qualquer voto ou aprovação em qualquer jurisdição. Nenhuma ação ou outros títulos estão sendo oferecidos ao público por meio deste comunicado à imprensa. Nenhuma oferta de títulos deverá ser feita nos EUA, exceto segundo o registro sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterado, ou uma isenção do mesmo. Este comunicado à imprensa está sendo concedido junto com qualquer informação adicional que possa ser fornecida ao destinatário), na condição de que seja para uso pelo destinatário apenas para fins informativos (e não para a avaliação de qualquer investimento, aquisição, eliminação ou qualquer outra transação). Qualquer falha no cumprimento destas restrições pode constituir uma violação das leis de valores mobiliários aplicáveis.

As empresas nas quais a Takeda detém direta e indiretamente investimentos são entidades separadas. Neste comunicado à imprensa, "Takeda" é utilizada algumas vezes por conveniência, quando são feitas referências à Takeda e suas subsidiárias em geral. Do mesmo modo, os termos "nós", "nos" e "nosso" também são utilizados para se referir às subsidiárias em geral ou àqueles que trabalham para elas. Estas expressões também são utilizadas quando nenhum objetivo útil é atendido pela identificação da empresa em particular ou empresas.

Declarações Prospectivas

Este comunicado à imprensa e quaisquer materiais distribuídos em conexão com este comunicado à imprensa podem conter declarações prospectivas, crenças ou opiniões sobre os futuros negócios da Takeda, posição futura e resultados das operações, incluindo estimativas, previsões, metas e planos para a Takeda. Sem limitação, as declarações prospectivas geralmente incluem palavras como "visa", "planeja", "acredita", "espera", "continua", "anseia", "objetiva", "pretende", "garante", "será", "pode", "deve", "iria", "poderia", "antecipa", "estima", "projeta" ou expressões semelhantes ou o negativo. Estas declarações prospectivas estão baseadas em suposições sobre muitos fatores importantes, incluindo os seguintes, que podem levar resultados reais a diferir materialmente daqueles expressos ou implícitos nas declarações prospectivas: circunstâncias econômicas que cercam os negócios globais da Takeda, incluindo condições econômicas gerais no Japão e nos EUA; pressões e desenvolvimentos competitivos; alterações em leis e regulamentos aplicáveis; sucesso ou fracasso dos programas de desenvolvimento de produtos; decisões das autoridades reguladoras e seu momento; flutuações nas taxas de juros e de câmbio; reclamações ou preocupações referentes à segurança ou eficácia de produtos comercializados ou candidatos a produtos; o impacto de crises na saúde, como a nova pandemia de coronavírus, na Takeda e em seus clientes e fornecedores, incluindo governos estrangeiros nos países em que a Takeda opera, ou em outras facetas de seus negócios; o momento e o impacto dos esforços de integração pós-fusão com empresas adquiridas; a capacidade de alienar ativos que não são essenciais às operações da Takeda bem como o momento de qualquer desinvestimento; e outros fatores identificados no Relatório Anual mais recente da Takeda no Formulário 20-F, além de outros relatórios da Takeda apresentados à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, disponíveis no site da Takeda em: https://www.takeda.com/investors/reports/sec-filings/ ou em www.sec.gov. A Takeda não assume nenhuma obrigação de atualizar qualquer uma das declarações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa ou quaisquer outras declarações prospectivas que possam fazer, exceto conforme exigido por lei ou regra da bolsa de valores. O desempenho passado não é um indicador de resultados futuros e os resultados da Takeda neste comunicado à imprensa podem não ser indicativos nem são uma estimativa, previsão, garantia ou projeção dos resultados futuros da Takeda.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200611005856/pt/

Relações com Investidores Takashi Okubo takeda.ir.contact@takeda.com +81 (0) 3-3278-2306

Mídia: Mídia Japonesa Kazumi Kobayashi kazumi.kobayashi@takeda.com +81 (0) 3-3278-2095

Mídia fora do Japão Sandy Rodriguez sandy.rodriguez@takeda.com +1 (224) 940-3926

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.