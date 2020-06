Ancestrais de crocodilos andavam sobre duas patas, diz estudo

Os ancestrais dos crocodilos não caminhavam sobre quatro patas, como seus primos modernos, mas sim sobre as duas patas traseiras, o que lhes permitia se deslocar de uma forma peculiar, semelhante a de alguns dinossauros como o pterossauro, diz um estudo divulgado nesta quinta-feira (11).

Uma equipe de pesquisadores da China, Austrália e Estados Unidos analisou as pegadas da era do cretácio inferior, descobertas durante algumas escavações na área de Sacheon Jahye-ri, perto de Sacheon City, na Coreia do Sul, onde foram descobertas antigas espécies de lagartos, aranhas e pequenas aves de rapina de 120 milhões de anos.

Suas pesquisas, divulgadas pela revista Nature Scientific Reports, sugerem que essas pegadas foram pertencentes a um ancestral do crocodilo moderno chamado "Batrachopus grandis". Andava "como um crocodilo em uma corda bamba", explica Kyung Soo Kim, da Universidade nacional de Pedagogia de Chinju, na Coreia do Sul.

Um jeito de andar "semelhante ao dos dinossauros, mas as pegadas não são de dinossauros", diz o cientista.

Os pesquisadores inicialmente atribuiram essas pegadas a um antigo pterossauro, dinossauro gigante que andava sobre duas patas para proteger suas asas.

As pegadas, de 18 a 24 cm, foram feitas totalmente por membros traseiros, como evidencia a ausência de pegadas da cauda e as faixas estreitas deixadas atrás. Sugerem um comprimento corporal de até três metros, com pernas do mesma tamanho que as de um humano, segundo Anthony Romilio, paleontologista da Universidade de Queensland, um dos autores do estudo.

A forma das pegadas mostra que Batrachopus crescidos andavam com as patas afundando os calcanhares no chão, como fazem os humanos, segundo esse estudo, o que destaca a necessidade de reexaminar outras amostras deste período morfologicamente semelhantes.