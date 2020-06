Comunicado do Business Wire :Andersen Global

A Andersen Global reforça sua presença na África Austral através de um Acordo de Colaboração com a Robinson Bertram, um dos maiores e mais antigos escritórios de advocacia da Suazilândia, acrescentando profundidade à sua plataforma global na região.

A empresa com sede em Mbabane, liderada pelo sócio-gerente Zwelethu Desmond Jele, foi fundada no final do século XVIII e cresceu para incluir mais de 30 profissionais. A Robinson Bertram fornece uma variedade de serviços jurídicos para clientes nos setores público e privado, incluindo corporativo e comercial, imobiliário, litígios e resolução de disputas, trabalho e emprego e ambiental.

"Nosso objetivo é ser o escritório de advocacia líder que fornece serviços jurídicos eficazes e abrangentes, baseados em integridade e transparência", disse Zwelethu. "Também estamos trabalhando para desenvolver nossa prática tributária, e a colaboração com a Andersen Global nos permitirá manter a vantagem competitiva em nosso mercado e fornecer aos nossos clientes uma abordagem integrada de maneira uniforme, independentemente das fronteiras."

O presidente da Andersen Global e CEO da Andersen, Mark Vorsatz, acrescentou: "A Robinson Bertram acrescenta outra dimensão à nossa estratégia para a África e reforça nossa capacidade de oferecer o melhor serviço da categoria para nossos clientes na África e no mundo. Zwelethu e sua equipe estabeleceram o padrão para serviços jurídicos em seu mercado e demonstram um compromisso com a administração e a independência. Essa colaboração define outro marco importante à medida que continuamos a desenvolver uma prática tributária e legal dominante no continente."

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas independentes e legalmente separadas, compostas de profissionais das áreas tributária e jurídica de todo o mundo.

