Trump agradece no Twitter o apoio de um dos maiores adversários do papa

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, agradeceu o apoio de um dos mais virulentos adversários do papa Francisco, o prelado italiano Carlo Maria Vigano, depois que este lhe enviou uma carta na qual diz que os distúrbios dos últimos dias em seu país são parte de uma conspiração política.

"Me sinto muito honrado pela carta incrível que me o arcebispo Vigano me enviou. Espero que todo o mundo - religioso ou não - a leia!", tuitou o presidente americano na noite de quarta-feira.

A mensagem de Trump vem acompanhada de um link para o portal católico e ultraconservador dos EUA "Lifesite", que divulgou a carta do prelado italiano, datada em 7 de junho.

Na carta, Vigano critica o confinamento durante a pandemia e justifica a repressão dos protestos que eclodiram nos Estados Unidos devido à morte do afroamericano George Floyd pelas mãos de um policial branco, há mais de duas semanas.

O arcebispo ganhou fama ao pedir a demissão do papa Francisco em agosto de 2018, quando publicou no mesmo site uma lista de acusações sobre sua gestão dos abusos sexuais na Igreja. Este ex-membro da Cúria Romana terminou sua carreira em Washington como núncio (embaixador na Santa Sé) entre 2011 e 2016.