Comunicado do Business Wire :ÓSKARE CAPITAL SAS

A ÓSKARE CAPITAL SAS lança hoje o ÓSKARE Fund I junto com o veterano setor de canabinóides Bruce Linton. O fundo da UE tem como alvo terapias canabinóides de última geração e a infraestrutura industrial relacionada, aproveitando a experiência e o histórico da equipe fundadora em medicina, engenharia, química, capital de risco e propriedade intelectual.

"Com base na minha parceria com a equipe ÓSKARE CAPITAL nos últimos 9 meses, estou convencido de que a Europa tem o ambiente regulatório e de pesquisa ideal para criar os futuros participantes chave na indústria mundial de canabinóides médicos", disse Bruce Linton, Co-fundador e Presidente Não Executivo da ÓSKARE CAPITAL e antigo Diretor Executivo e Fundador da Canopy Growth. "A sólida formação científica da equipe ÓSKARE CAPITAL e seu histórico comprovado em produtos farmacêuticos, capital de risco e proteção à propriedade intelectual alavancam o fluxo de negócios de propriedade e o conhecimento do ecossistema para obter sucesso."

O fundo investirá em um portfólio diversificado de empresas com tecnologia disruptiva e fortes barreiras à entrada. A equipe é apoiada por um conselho consultivo sênior altamente experiente (https://oskarecapital.com/team/) que fornece conhecimento crucial e expande sua rede. O ÓSKARE Fund I é compatível com ESG.

Os produtos à base de canabinóides de grau médico já estão aprovados e são empregados na Europa para tratar doenças como epilepsia, esclerose múltipla e dor crônica. Agora, a ciência e a comunidade médica estão gerando oportunidades na saúde e no bem-estar humano e animal.

A equipe da ÓSKARE CAPITAL tem acesso às principais equipes de pesquisa e empresas que identificaram novas moléculas e formulações de canabinóides com potencial terapêutico para condições médicas como ansiedade e depressão, câncer, autismo, TDAH, doenças cardiovasculares e inflamatórias da pele, entre outras. O fundo investirá em toda a cadeia de valor e buscará valorizar a biomassa de cânhamo e maconha para novas aplicações de material sustentável.

A equipe já realizou um primeiro investimento na Octarine Bio da Dinamarca.

A inovação e a P&D; estão no centro da geração de valor da UE e do Reino Unido bem como no centro de oportunidades do Fundo. Os canabinóides farão a disrupção nos mercados mundiais de alimentos para produtos farmacêuticos, sendo que a ÓSKARE CAPITAL será o primeiro investidor nesta onda.

Sobre a ÓSKARE CAPITAL SAS -oskarecapital.com

A ÓSKARE CAPITAL SAS é uma empresa francesa com o status francês de CIF (Consultoria de Investimentos Financeiros), número ORIAS 20001206 e regulamentada pela AMF.

Sobre o ÓSKARE FUND I

O ÓSKARE Fund I, assessorado pela ÓSKARE CAPITAL SAS, é criado para que os investidores possam acessar de imediato oportunidades inovadoras neste espaço com a proteção e a transparência oferecidas por um fundo compatível com GFIA. Regulamentada pelo Banco Central da Irlanda, a Crossroads Capital Management Limited atuará como administradora alternativa de fundos de investimento.

Sobre a Crossroads Capital Management Limited - www.crossroadscapital.ie

A Crossroads Capital Management Limited, de propriedade majoritária da Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., é autorizada e regulamentada pelo Banco Central da Irlanda como uma empresa de gestão de OICVM e administradora de fundos de investimento alternativos (GFIA).

Este comunicado de imprensa não é uma comunicação de marketing nos estados membros da União Europeia ou em países não membros. Este comunicado de imprensa não é uma oferta de valores mobiliários, produtos, instrumentos ou serviços para venda nos EUA. Não garantimos que as informações apresentadas sejam adequadas ao uso em todas as jurisdições.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Contato de Imprensa: email - alex@oskarecapital.com, tel - +33 6 68 29 57 94

Contato com investidores de fundos prospectivos: Gaetano INSALACO - gaetano@oskarecapital.com

Empresas que buscam contato com investimentos: Alexandre OUIMET-STORRS - alex@oskarecapital.com ou Nicola BROUGHTON - nicola@oskarecapital.com

