Comunicado do Business Wire :NEC Corporation

A NEC Corporation (NEC; TOKYO: 6701) anunciou hoje que o consórcio Asia Direct Cable (ADC) está construindo um cabo submarino de alto desempenho ligando a China (Hong Kong SAR e província de Guangdong), Japão, Filipinas, Singapura, Tailândia e Vietnã. O consórcio selecionou a NEC para construir o cabo do ADC de 9.400 quilômetros de comprimento, que deve ser concluído até o quarto trimestre de 2022.

O cabo vai contar com múltiplos pares de fibras ópticas de alta capacidade e foi projetado para transportar mais de 140 Tbps de tráfego, permitindo a transmissão de dados de alta capacidade através das regiões leste e sudeste asiáticas. A alta capacidade do ADC permite suportar aplicações cada vez mais intensivas em banda larga, impulsionadas pelos avanços tecnológicos em 5G, nuvem, Internet das coisas e a Inteligência Artificial. Isso aumentará ainda mais a expansão das redes de comunicação na região.

"O sistema do ADC fornece a maior capacidade de cabo e a diversidade necessária para os principais centros de informação da Ásia, o que permitirá às operadoras e provedores de serviços planejar melhor suas redes e serviços para um desenvolvimento sustentável", disse Chang Weiguo, um dos copresidentes do ADC da China Telecom.

O copresidente do ADC, Koji Ishii do SoftBank, também disse: "Este novo sistema contribuirá para impulsionar o crescimento dos negócios de TIC na Ásia como uma das principais infraestruturas da região e para atender ao mercado em evolução. Como um dos principais fornecedores de sistemas de cabos submarinos, a NEC tem fornecido com sucesso muitos sistemas de cabos submarinos trans-Ásia, tornando a empresa a escolha mais confiável para o parceiro de fornecimento do ADC".

"Como fornecedora do cabo do ADC, a NEC continua a apoiar a infraestrutura crítica na Ásia. Este avançado sistema de cabo submarino de fibra ótica proporcionará conectividade contínua aos países em que chega e às regiões onde presta serviços", disse Atsushi Kuwahara, gerente geral da divisão de redes submarinas da NEC Corporation. "A NEC está bastante satisfeita com o nível de comprometimento dos membros do Consórcio ADC, e irá capitalizar totalmente nossa experiência regional para apoiar o ADC e garantir a conclusão bem sucedida deste projeto".

Sobre o consórcio ADC

O ADC é um consórcio global composto por empresas líderes em comunicação e tecnologia, incluindo CAT, China Telecom, China Unicom, PLDT Inc., Singtel, SoftBank Corp., Tata Communications e Viettel.

Sobre a NEC Corporation

A NEC Corporation se estabeleceu como líder na integração de tecnologias de TI e de rede, promovendo a declaração da marca "Orquestrando um mundo mais brilhante". A NEC possibilita que empresas e comunidades se adaptem às rápidas mudanças que ocorrem tanto na sociedade quanto no mercado, proporcionando os valores sociais de segurança, proteção, justiça e eficiência para promover um mundo mais sustentável onde todos têm a chance de atingir seu potencial máximo. Para mais informações, visite a NEC em http://www.nec.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

