Alej abre processo de impeachment contra Wilson Witzel

A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) abriu nesta quarta-feira (10) um processo de destituição contra o governador Wilson Witzel, duas semanas depois de uma operação de busca e apreensão em sua residência por supostas fraudes no combate ao novo coronavírus.

Uma moção favorável ao impeachment foi aprovada por 69 votos a favor e uma abstenção pelos legisladores deste estado de 16,5 milhões de habitantes, o segundo mais rico do Brasil e também o segundo com mais mortos na pandemia de COVID-19.

O presidente da Alerj, André Ceciliano (PT) encaminhou um dos 14 pedidos de destituição do governador que tinha sobre a mesa, baseado em denúncias relacionadas com desvio na saúde do estado, segundo o site da instituição.

Agora, uma comissão deverá examinar o pedido, que se for validado será submetido a votação em nova sessão plenária. Se as acusações forem ratificadas nesta instância, Witzel, de 52 anos, será afastado do cargo por no máximo 180 dias, durante os quais um chamado "Tribunal Processante" de onze membros - legisladores e magistrados - decidirá se o destitui definitivamente.

Aliado do presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2018, Witzel se tornou um de seus mais firmes opositores, principalmente devido às medidas de isolamento adotadas para conter o avanço da pandemia, que o presidente critica por seu impacto na economia.

O governador garante ser inocente. "Fui eleito tendo como pilar o combate à corrupção e não abandonei em nenhum momento essa bandeira. E é isso que, humildemente, irei demonstrar para as senhoras deputadas e senhores deputados" da Alerj, afirmou em nota.

Em 26 de maio, a Polícia Federal fez busca e apreensão na residência oficial do governador, no âmbito de uma investigação sobre um suposto esquema de desvio de dinheiro na construção de hospitais de campanha pela emergência do novo coronavírus.

O Rio de Janeiro soma mais de 7.000 mortes e 74.000 contágios pela COVID-19, que em todo o Brasil deixou até a noite desta quarta-feira 39.680 mortos e 772.416 contagiados.