Estados Unidos registram mais de mil mortes pelo coronavírus em 24 horas

O país continua registrando cerca de 20 mil novos casos de COVID-19 por dia (foto: SAUL LOEB / AFP )

infectoue causou 1.082 mortes nas, segundo contagem da

A maior potência do mundo é o país mais afetado pela pandemia em números absolutos, tanto em registros de mortos (112.833) quanto no total de infectados.

e luta para sair desse platô, que se mantém porque parte do país substituiu a outra na propagação do vírus.

Assim, no Texas e na Carolina do Norte há atualmente mais pacientes hospitalizados por COVID-19 do que há um mês atrás.

Com meio milhão de exames feitos por dia, o páis é o campeão mundial de detecção per cápita do vírus.

Segundo uma média de onze modelos epidemiológicos realizados pelos pesquisadores da Universidade de Massachusetts, estima-se que o número de mortos pelo novo coronavírus no país chegue a 130.000 em 4 de julho, Dia da Independência dos Estados Unidos.