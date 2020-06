Manchester City vai conhecer em julho seu futuro nas competições europeias

O Manchester City saberá se o recurso que apresentou contra sua suspensão de dois anos nas competições europeias teve êxito "durante a primeira quinzena de julho", anunciou nesta quarta-feira o Tribunal de Arbitragem do Esporte (TAS).

O clube inglês foi suspenso pela Uefa e multado em 30 milhões de euros (US$ 34 milhões) por supostamente ter supervalorizado as cifras de seus contratos de patrocínio nas contas correspondentes ao período 2012-2016 para ocultar seu não cumprimento das regras do fair play financeiro.

Os atuais campeões da Premier League negaram as acusações da Uefa.

Uma audiência de três dias sobre o caso foi realizada por videoconferência, devido a restrições provocadas pela pandemia de coronavírus.

"A decisão deve ser anunciada na primeira quinzena de julho de 2020. A data exata será comunicada com antecedência", afirmou o TAS em um comunicado.

"No final da audiência, ambas as partes manifestaram sua satisfação com a forma como o processo foi conduzido", acrescenta o texto.

O veredicto deve ser conhecido antes do final da temporada da Premier League, que será retomada em 17 de junho, após mais de três meses de suspensão devido à pandemia.

Teoricamente, o City praticamente garantiu sua classificação para a próxima Liga dos Campeões, já que ocupa o segundo lugar na Premier, com 12 pontos de vantagem sobre o quinto colocado, o Manchester United.

No entanto, se for excluído, a equipe que ocupar o quinto lugar se classificará para a 'Champions' na próxima temporada. Apenas seis pontos separam o United do 11º lugar, o Crystal Palace.

Independentemente da decisão sobre o recurso, o City segue na edição atual da Liga dos Campeões, na qual deve disputar o jogo de volta das oitavas na Inglaterra, depois de vencer o Real Madrid por 2 a 1 no estádio Santiago Bernabéu antes da competição europeia ter sido interrompida devido à COVID-19.

A Uefa planeja concluir a temporada de competições europeias em agosto.