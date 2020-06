Comunicado do Business Wire :Menarini Group

O Menarini Group, uma empresa farmacêutica e de diagnóstico italiana de capital fechado, anunciou hoje que concluiu com sucesso a aquisição da Stemline Therapeutics Inc., uma empresa biofarmacêutica em estágio comercial, com foco no desenvolvimento e comercialização de novas terapias oncológicas (Nasdaq: STML), por uma contraprestação agregada em dinheiro de até US$ 677 milhões em uma base totalmente diluída.

A transação, anunciada em 4 de maio de 2020, fortalece o portfólio de oncologia da Menarini com a adição de ativos em estágio comercial e clínico. A Menarini adquiriu a Stemline mediante um pagamento antecipado de US$ 11,50 por ação em dinheiro e um direito de valor contingente (CVR, contingent value right) não negociável, que dará a cada titular um adicional de US$ 1,00 por ação em dinheiro após a conclusão da primeira venda do ELZONRIS em qualquer país da UE5, após aprovação da Comissão Europeia.

A Stemline lançou o ELZONRIS para o tratamento da neoplasia de células blásticas dendríticas plasmocitoides (BPDCN) em pacientes adultos e pediátricos, com dois anos ou mais, após a aprovação do FDA (Food and Drug Administration) dos EUA em dezembro de 2018. O ELZONRIS é uma nova terapia direcionada ao receptor da cadeia alfa (CD123) da interleucina-3 (IL-3), um alvo presente em várias malignidades. Paralelamente, a Stemline tem avaliado o ELZONRIS em testes clínicos em indicações adicionais, incluindo leucemia mielomonocítica crônica (LMMC), mielofibrose (MF), leucemia mieloide aguda (LMA) e outras. Os candidatos à linha principal adicional da Stemline incluem o felezonexor (SL-801) (inibidor de XPO1; fase 1 em pacientes com tumores sólidos avançados em curso) e SL-1001 (inibidor de quinase RET, estudos de ativação IND em andamento).

Elcin Barker Ergun, diretora executiva da Menarini Group, comentou: "Estamos muito animados em concluir a aquisição da Stemline e dar as boas-vindas à sua equipe de sucesso na Menarini. A adição do ELZONRIS, que tem potencial para tratar muitas outras doenças malignas, além de outros ativos atraentes da linha principal, aumenta nossa capacidade de pesquisa e desenvolvimento e acelerará nossos esforços para oferecer novas terapias oncológicas a pacientes em necessidade".

Sobre o ELZONRIS®

ELZONRIS®(tagraxofusp), uma terapia direcionada ao marcador CD123 foi aprovada pelo FDA dos EUA e está disponível comercialmente nos EUA para tratamento de pacientes adultos e pediátricos, com dois anos ou mais, com BPDCN. Para obter informações completas sobre a prescrição nos EUA, acesse www.ELZONRIS.com. Na Europa, um Pedido de Autorização de Comercialização (MAA) está sendo analisado pela Agência Europeia de Medicamentos (EMA).

O ELZONRIS também está sendo avaliado em ensaios clínicos adicionais em outras indicações de CD123+, incluindo leucemia mielomonocítica crônica (LMMC), mielofibrose (MF), leucemia mieloide aguda (LMA). Outros ensaios estão planejados, incluindo um teste completo para CD123+.

Sobre o CD123

O CD123 é um alvo da superfície celular expresso em várias doenças malignas, incluindo neoplasia de células blásticas dendríticas plasmocitoides (BPDCN), certas neoplasias mieloproliferativas (NMPs), incluindo leucemia mielomonocítica crônica (LMMC) e mielofibrose (MF), leucemia mieloide aguda (LMA) (e potencialmente enriquecida em certos subconjuntos de LMA), síndrome mielodisplásica (SMD) e leucemia mieloide crônica (LMC). O CD123 também foi relatado em mieloma múltiplo (MM), leucemia linfoide aguda (LLA), leucemia de células pilosas (LCP), linfoma de Hodgkin (LH) e certos linfomas de Non-Hodgkin (LNH). Além disto, células CD123+ foram detectadas no microambiente tumoral de vários tumores sólidos, assim como em certos distúrbios autoimunes, como o lúpus cutâneo e esclerodermia.

Sobre o BPDCN

O BPDCN, anteriormente linfoma de células NK blásticas, é uma neoplasia hematológica agressiva de alta malignidade, geralmente com manifestações cutâneas, com resultados historicamente ruins. O BPDCN normalmente se apresenta na medula óssea e/ou na pele e também pode envolver os linfonodos e vísceras. A célula de origem do BPDCN é o precursor da célula dendrítica plasmocitóide (CDp). O diagnóstico de BPDCN está baseado na tríade de diagnóstico do perfil imunofenotípico de CD123, CD4 e CD56, além de outros marcadores. A Organização Mundial da Saúde (OMS) denominou esta doença "BPDCN" em 2008; nomes anteriores incluíam linfoma de células NK blásticas e neoplasia hematodérmica CD4+/CD56+ agranular. Para mais informações, acesse o site de conscientização da doença BPDCN em www.bpdcninfo.com.

Sobre a Menarini

O Menarini Group é uma empresa farmacêutica com liderança internacional e presença em mais de 100 países, incluindo atuação direta em mais de 70 países. Sua plataforma mundial se estende por toda a Europa, América Central, África, Oriente Médio e Ásia e gera mais de US$ 4,2 bilhões em vendas anuais. Há mais de 125 anos, a Menarini investe no desenvolvimento e distribuição de produtos farmacêuticos para atender pacientes e médicos do mundo inteiro com um portfólio completo de produtos nas áreas cardiovascular, gastroenterológica, metabólica, doenças infecciosas e terapêuticas anti-inflamatórias/analgésicas. A Menarini também está comprometida com a oncologia, com pesquisa de diversos novos medicamentos em desenvolvimento para tratamento de vários tumores.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

